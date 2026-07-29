Mikor lesz kormány?

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu hétfő este kijelentette, hogy szerinte augusztus 15-e után teljes jogkörű kormánya lesz Romániának.
A politikus az Antena 3-nak nyilatkozva kifejtette, hogy meggyőződése szerint augusztus második felében sikerül kimozdulni a politikai patthelyzetből. Emlékeztetett, a PSD korábban megoldásokat javasolt a kormányválságra, és a Nicușor Dan államfővel folytatott tárgyalásokon a felvetett változatok több mint 90 százalékát elfogadta. Grindeanu közölte, hogy a legnagyobb parlamenti pártként a PSD igényt tart a miniszterelnöki tisztségre.
Szerinte jelenleg három nagy politikai erő van a parlamentben: a PSD, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) köré szerveződő szuverenista tábor, valamint a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és „időnként” az RMDSZ. A három politikai erő közül legalább kettőnek együtt kell működnie a parlamenti többség kialakításához – magyarázta.
Arra a kérdésre, hogy elzárkózik-e az AUR-ral folytatott tárgyalásoktól, Grindeanu azt válaszolta: George Simionéknak tisztázniuk kell bizonyos kérdéseket ahhoz, hogy vállalható partnerek legyenek a Nyugat-barát pártok számára.
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