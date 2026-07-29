Leállították a reaktort

Az intézkedés oka, hogy az erőmű hűtőrendszeréhez a Duna vizét használják, a folyam vízhozama pedig az utóbbi három évtizedben példátlanul alacsony szintre csökkent. A legkisebb értéket – másodpercenként 1750 köbmétert –július 16-án mérték. A vállalat állandó kapcsolatban van a vízügyi hatóságokkal, és a vízhozam alakulása függvényében nem zárja ki a második reaktor leállításának lehetőségét sem. A jelenlegi becslések szerint az 1-es számú blokkot legkorábban augusztus 4-én indítják újra. Az ország egyetlen atomerőművének első, 700 megawatt teljesítményű blokk­ját 1996-ban helyezték üzembe. A Fekete-tengerhez közeli, Duna-parti Cernavodă mellett lévő atomerőmű két reaktora a kanadai Candu technológiával épült, együttesen Románia villamosenergia-termelésének mintegy 20 százalékát állítják elő.

Lekapcsolták Románia országos energiarendszeréről és leállították tegnap a cernavodai atomerőmű 1-es számú reaktorát a rendkívüli szárazság és a Duna alacsony vízállása miatt – közölte az üzemeltető állami Nuclearelectrica (SNN) vállalat.

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