A Magyar Kupa-győztes Ferencváros egygólos előnyből várja a holland Twente elleni párharc visszavágóját az Európa-liga selejtezőjében, és jó előjelnek számít, hogy nemzetközi mérkőzésen csaknem egy éve nem kapott ki a Groupama Arénában. A ma 21.30-kor kezdődő visszavágót az M4 Sport élőben közvetíti. A Konferencia Ligában a Debreceni VSC Örményországban, a Paksi FC Görögországban, a Kolozsvári Universitatea Norvégiában, az FCSB Lettországban harcol a továbbjutásért, míg a Kolozsvári CFR és a magyar bajnok ETO FC saját közönsége előtt lép pályára.

A magyar rekordbajnoknak a továbbjutáshoz mindenképpen jobb teljesítményre lesz szüksége annál, amit vasárnap a Paksi FC vendégeként nyújtott az NB I. nyitófordulójában. A hollandiai találkozóhoz képest Tolna vármegyében csak Corbu Marius és Gavi Kanichowsky maradt a kezdőcsapat tagja, illetve ide vehető még Bamidele Yusuf is, aki már a 3. percben beállt a megsérült Franko Kovačević helyére. Borbély Balázs vezetőedző a 4–2-re elveszített bajnokit követően elmondta, egyértelmű számára, hogy nyolc játékost a jövőben nem cserélhet ki egyszerre.

A mai összecsapáson a magyar szakember minden bizonnyal visszatér az Enschedében győztes összeállításhoz, vagyis a haiti válogatott mindhárom világbajnoki csoportmérkőzésén pályára lépő Lenny Joseph is újra a kezdő tizenegyben lehet. A párharc első meccsén a karibi csatár duplájával nyert a Magyar Kupa-címvédő. A 25 éves futballista az előző körben, a Vojvodina elleni hazai visszavágón is betalált egyszer.

A közelmúlt eredményei alapján a zöld-fehér mezesek bízhatnak a továbbjutásban: a nemzetközi kupában legutóbb tavaly augusztusban kaptak ki a Groupama Arénában. Az azeri Qarabag alakulatától a Bajnokok Ligája-rájátszásban elszenvedett vereség óta hét hazai találkozót játszott az FTC az Európa-ligában, és a mérlege öt diadal mellett két döntetlen.

A holland bajnokság csak a jövő héten rajtol, így a Twente számára egyelőre a Ferencváros elleni párharc első összecsapása volt tétmérkőzés. Hétvégén a másodosztályban szereplő FC Emmen együttesével játszott felkészülési meccset, amelyet Sam Lammers mesterhármasával behúzott. A 29 éves támadó a múlt héten a magyar gárda ellen a kispadon ült.

Idegenbeli sikerre lenne szüksége a Paksi FC csapatának, hogy továbbjusson a Panathinaikosz ellen a Konferencia Liga selejtezőjének második fordulójából, mivel múlt héten hazai pályán 2–1-re kikapott görög riválisától. A paksi összecsapáson a vendégek futballoztak mezőnyfölényben, azonban összességében Bognár György legénysége nem játszott alárendelt szerepet a 20-szoros bajnok és 20-szoros Görög Kupa-győztes ellen. A kétgólos hátrány után a 39 éves Böde Dániel gyönyörű találattal szépített, viszont az egyenlítés elmaradt.

A mérkőzések (ma): * Európa-liga, selejtező, 2. forduló, visszavágó: Ferencváros–Twente (21.30 óra) * Konferencia Liga, selejtező, 2. forduló, visszavágó: FK Auda–FCSB (19 óra), Pjunik Jereván–Debreceni VSC (19 óra), SK Brann–Kolozsvári Univer­sitatea (20 óra), ETO FC–Atert Bissen (20 óra), Kolozsvári CFR–FC Alashkert (21.30 óra – Digi Sport és Prima Sport), Panathinaikosz–Paksi FC (21.30 óra – Duna World).