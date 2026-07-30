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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

LabdarúgásRoberto Mancini három év után visszatért

2026. július 30., csütörtök, Sport

Három év kihagyás után ismét Roberto Mancini lett az olasz labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. Az olasz szövetség (FIGC) kedden közölte, hogy az elmúlt idényekben Szaúd-Arábiában és Katarban dolgozó 61 éves szakember veszi át ismét a nemzeti csapat irányítását, amelyet 2021-ben Európa-bajnoki címre vezetett.

  • Fotó: Facebook / Roberto Mancini
    Fotó: Facebook / Roberto Mancini

Giovanni Malago, az FIGC júniusban kinevezett elnöke kijelentette, hogy a régi-új szakvezető feladata az alakulat formába hozása lesz, miután az olaszok lemaradtak a legutóbbi három világbajnokságról. A technikai igazgatói tisztséget a 74 éves Claudio Ranieri foglalja el. A kapitányi poszt április óta betöltetlen volt, amikor Gennaro Gattuso lemondott, miután a négyszeres világbajnok a vb-selejtezőben alulmaradt Bosznia-Hercegovina ellen.

Az elmúlt hetek kaotikusan alakultak az új szakvezető kinevezése szempontjából: az első kiszemelt a Manchester City együttesétől távozó Josep Guardiola volt, a katalán trénerrel azonban nem sikerült megállapodni. Ezt követően Andrea Pirlo lett a „célpont”, a világbajnok középpályás azonban egy orosz sportfogadási oldallal való kapcsolata miatt elesett a lehetőségtől. A keresési procedúrába kedden – kinevezésük után bő két héttel – belebukott a projekt két felelőse, Paolo Maldini technikai igazgató és a szervezet tanácsadója, Leonardo Nascimento de Araújo.

Mancini 2018 és 2023 között ült az olasz kispadon, ellenben három éve sokat ártott a hírnevének, hogy szerződést bontott a szövetséggel, és – állítólag szezononként 25 millió euróért – 2027-ig elvállalta a szaúdi válogatott irányítását. Ezt a megállapodást nem töltötte ki, hanem bő egy esztendő után – egy szintén jövedelmező megállapodás fejében – a katari al-Szadd vezetőedzője lett.

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-30 08:00 Cikk megjelenítése: 1019 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
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