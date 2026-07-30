Három év kihagyás után ismét Roberto Mancini lett az olasz labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. Az olasz szövetség (FIGC) kedden közölte, hogy az elmúlt idényekben Szaúd-Arábiában és Katarban dolgozó 61 éves szakember veszi át ismét a nemzeti csapat irányítását, amelyet 2021-ben Európa-bajnoki címre vezetett.

Giovanni Malago, az FIGC júniusban kinevezett elnöke kijelentette, hogy a régi-új szakvezető feladata az alakulat formába hozása lesz, miután az olaszok lemaradtak a legutóbbi három világbajnokságról. A technikai igazgatói tisztséget a 74 éves Claudio Ranieri foglalja el. A kapitányi poszt április óta betöltetlen volt, amikor Gennaro Gattuso lemondott, miután a négyszeres világbajnok a vb-selejtezőben alulmaradt Bosznia-Hercegovina ellen.

Az elmúlt hetek kaotikusan alakultak az új szakvezető kinevezése szempontjából: az első kiszemelt a Manchester City együttesétől távozó Josep Guardiola volt, a katalán trénerrel azonban nem sikerült megállapodni. Ezt követően Andrea Pirlo lett a „célpont”, a világbajnok középpályás azonban egy orosz sportfogadási oldallal való kapcsolata miatt elesett a lehetőségtől. A keresési procedúrába kedden – kinevezésük után bő két héttel – belebukott a projekt két felelőse, Paolo Maldini technikai igazgató és a szervezet tanácsadója, Leonardo Nascimento de Araújo.

Mancini 2018 és 2023 között ült az olasz kispadon, ellenben három éve sokat ártott a hírnevének, hogy szerződést bontott a szövetséggel, és – állítólag szezononként 25 millió euróért – 2027-ig elvállalta a szaúdi válogatott irányítását. Ezt a megállapodást nem töltötte ki, hanem bő egy esztendő után – egy szintén jövedelmező megállapodás fejében – a katari al-Szadd vezetőedzője lett.