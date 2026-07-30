A parlament alsóháza tegnap elfogadta a területrendezési és építkezési törvénykönyvet, amelyet az RMDSZ korábbi fejlesztési minisztériumi mandátuma alatt dolgozott ki a szaktárca – jelentette be Cseke Attila fejlesztési miniszter.

Az új törvénykönyv mérföldkő a településrendezés területén, egyszerre hoz átfogó egyszerűsítést az építkezések és engedélyeztetések terén, miközben világos szabályokat és nagyobb felelősséget ír elő az érintett közintézmények számára. A törvény egyesíti a korábban 21 különálló jogszabályban szereplő előírásokat, átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá téve a rendszert – áll az RMDSZ közleményében.

„A törvénykönyv révén digitalizáljuk az engedélyezési folyamatokat, csökkentjük a bürokráciát és biztonságosabbá tesszük településeink fejlődését. Ugyanakkor Románia nem veszít el 972 millió eurónyi vissza nem térítendő támogatást, amennyiben ezt a helyreállítási alap kapcsán vállalt döntést időben meghozza” – hangsúlyozta az RMDSZ-es miniszter.

A reform egyik legfontosabb eleme az országos digitális platform bevezetése, amely egyablakos rendszeren keresztül teszi lehetővé az urbanisztikai bizonylatok, engedélyek és építési jóváhagyások kibocsátását. Az engedélyezési idő jelentősen csökken: a jelenlegi 4–8 hónapról átlagosan 65 napra. A megvalósíthatósági tanulmányokhoz indikátorokat szab meg a fejlesztési minisztérium, ezek segítségével hamarabb elkészíthető a tanulmány, a kivitelezés alatt pedig a műszaki terv marad érvényben. A két dokumentációra csak egyszer kell ezután fizetniük azoknak, akik az építési engedély kiállítását kérik.

A nagyvárosokban azok a beruházók, amelyek több mint 500 lakást tartalmazó tömbházakat építenek, hozzájárulnak a helyi infras­truktúra fejlesztéséhez, ami új óvodák, bölcsődék, iskolák és közösségi beruházások megvalósítását teszi lehetővé a lakók számára. Ugyanakkor a zöldövezetek védelmével kapcsolatos törvénykezés érvényben marad, nem csökkenhet a meglévő zöldövezet az új törvény szerint.

A vidéken élők számára a törvény egyszerűsíti a kisebb építkezések engedélyezését. Bizonyos esetekben elegendő lesz az önkormányzat értesítése. Az önkormányzat egy rövid, 15 napos határidőn belül válaszolhat. Ezáltal könnyebbé válik például a legfeljebb 50 négyzetméteres melléképületek, garázsok vagy nyári konyhák építése, illetve az egyéni lakóházak kivitelezése is. Egy nem több, mint 150 négyzetméteres, földszintes lakást egy engedélyezett szakember által vagy egy típusterv alapján elkészített terv szerint engedély nélkül fel lehet építeni vidéken.

A jogszabály jelentősen lerövidíti a településrendezési tervek elfogadásának idejét is: az általános rendezési tervek 6–12 hónap alatt készülhetnek el a jelenlegi, akár öt évig is elhúzódó folyamat helyett, míg a részletes, kis területekre érvényes terveket egy-két hét alatt el lehet fogadni.

Az új törvénykönyv hozzájárul a biztonságosabb építkezésekhez is, többek között az Országos Építési Nyilvántartás létrehozásával és a kivitelező cégek minősítésének szigorításával. Továbbá a tervezők és az építési engedélyezéshez szükséges dokumentációt kiállító szakemberek törvényes felelősséget vállalnak munkájukért.

„Ez a reform kézzelfogható bizonyítéka annak, hogy a RMDSZ kormányzati munkája hosszú távon is eredményeket hoz: kevesebb bürokrácia, gyorsabb beruházások és jobban tervezett, élhetőbb települések szolgálják a közösségek fejlődését” – hangsúlyozta Cseke Attila.

A törvénytervezetet kedden vitatta az alsóház szakbizottsága, ahol egy több­órás ülés után kedvező jelentés született. A területrendezési törvénykönyvről ezen a héten a szenátus is dönt, majd a kihirdetést követően 15 nap múlva léphet érvénybe – tájékoztat közleményében az RMDSZ.