Szabad alkalmazni az egészségügyben

Jóváhagyta a kormány 6850 álláshely betöltését az állami egészségügyi rendszerben – közölte az egészségügyi minisztérium.
A tájékoztatás szerint a kabinet memorandumot fogadott el az egészségügyi intézmények üres álláshelyeinek betöltésére kiírandó versenyvizsgák megszervezéséről. A döntés értelmében 6452 állást az országos egészségbiztosítási alapból finanszírozott kórházakban, 398 állást pedig a megyei mentőszolgálatoknál hirdethetnek meg. A betölthető állások közül 2593 egészségügyi asszisztenseknek, 2567 a kisegítő egészségügyi személyzetnek – köztük betegápolóknak és betegszállítóknak –, 1433 orvosoknak, 257 pedig gyógyszerészeknek, biológusoknak, biokémikusoknak és fizikusoknak szól.
Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter közölte, a memorandum jóváhagyása fontos lépés az egészségügyi rendszer humánerőforrás-egyensúlyának helyreállítása és az egészségügyi intézmények folyamatos működésének biztosítása érdekében.
Közben tegnap a képviselőház is elfogadta döntő kamaraként az egészségügyi létszámstopot feloldó jogszabály-módosító indítványt. A tervezetet 273 támogató és 11 ellenszavazattal, 40 tartózkodás mellett fogadta el az alsóház. A jogszabályjavaslat feloldja a 2025/141-es törvénnyel elrendelt létszámstopot az egészségügyi minisztérium, más tárcák és a helyi önkormányzatok alárendeltségébe tartozó egészségügyi intézményeknél, amelyek így versenyvizsgát hirdethetnek az üres álláshelyek betöltésére.
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