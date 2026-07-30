Cuki-tábor: a támogató közösség

A diabéteszes léthez kapcsolódó kérdések megvitatására, tapasztalatcserére, a sorstársakkal való ismerkedésre kínál lehetőséget az idei Cuki-tábor, amelyet immár huszonhatodik alkalommal szervezett meg a Kovászna Megyei Cukorbeteg Gyermekek és Fiatalok Egyesülete. Hét elején a Benedek-mezőn közel negyven résztvevőt fogadtak, akiket hangulatos foglalkozások és változatos programok közepette bátorítanak arra, hogy ismerkedjenek, barátkozzanak és a közösen eltöltött napok után is kapcsolatban maradjanak.
Harmadik éve kimondottan családoknak hirdetik meg a nyári életmódtábort, Dobolyi László egyesületi elnök fontosnak tartja, hogy kicsik és nagyok együtt tapasztalják meg és fedezzék fel: a közelükben egy erős, befogadó és támogató közösség létezik, amely az évek alatt épült, erősödött a rendezvény hatására. Azt tapasztalják, erre nagy szükségük van, különösen azoknak a családoknak, ahol nemrég derült fény a diabéteszre, amely aggodalmat, bizonytalanságot is szül a megannyi kérdés mellett.
Úgy véli, a szülőknek nehezebb megbirkózni az új helyzettel, a gyermekek talán könnyebben elfogadják azt, ezért is teremtik meg a lehetőségét annak, hogy a tábor idején szakemberektől kapjanak tájékoztatást, válaszokat a felmerülő kérdéseikre. Nagy segítség, hogy ma már korszerű, digitális eszközök állnak rendelkezésre. „Ezek megkönnyítik a cukorbetegek mindennapjait, nyugodtabbak vagyunk” – fogalmazott. Jó hírként említette, hogy Sepsiszentgyörgyön immár gyermekdiabetológushoz is fordulhatnak az érintettek.
Idén két új sepsiszentgyörgyi család jelentkezett a Cuki-táborba, Dobolyi László szerint felnőtt egy generáció, cserélődnek a résztvevők, de örömmel látja, hogy régi és új táborlakók jól megértik egymást, mintha régóta ismernék egymást, akárcsak egy nagy családban.
Bodó-Rápolti Ágnes azért tartotta fontosnak a részvételt, hogy nyolcéves fia – akinél néhány hónapja diagnosztizálták a diabéteszt – megtapasztalja: nincs ezzel a helyzettel egyedül. A család egészének sokat segít, hogy együtt lehetnek a táborban, és már az első pillanatokban megérezték, hogy jó társaságba kerültek. „Mindenki ugyanabban a hajóban evez” – mondta, hasznosak a beszélgetések, mások történetei, mert kapaszkodóként szolgálnak számukra az új élethelyzet kezdetén.
Kerekes Réka kisfia hat éve cukorbeteg, idén végre sikerült bekapcsolódniuk a táborba. Ennyi idő után is mindig tanulnak valami újat, jó látni, hogy más miként kezeli ezt a helyzetet, jó megismerni más praktikákat, „főleg a tapasztalatcserére vágyunk”. A hasonló kihívással szemben állóknak azt tanácsolja, legyenek nyitottak az ilyen jellegű rendezvények iránt. „Mindenki azzal kezd, hogy bezár, de egy cukorbetegségben érintett családnak nem kell egyedül megtalálnia a kezelési módot. Keressenek minél előbb közösségeket, mert nagyon sokat tudnak segíteni” – fogalmazott.
A szombaton reggel záruló tábor tartalmas kikapcsolódást kínál, a lovaglás mellett kézműves-foglalkozásokat tartanak, ottjártunkkor a tavaly készített házi áldás kiegészítőjeként órát festettek, névtáblát színeztek a gyermekek. A helyi motorosok jóvoltából a szervezők különleges meglepetéssel is készülnek, illetve közös mozilátogatást is terveznek. Az egészségügyi program ebben az évben kiemelt eseménye a tábornak, csütörtökön szűrésre megy a nagy csapat dr. Albert András szemész főorvoshoz, valamint dr. Demeter Orsolya diabetológus szakorvoshoz.
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