Brósz Irma hazatért Kovásznára

Születésének 115., halálának 50. évfordulóján nyílt kiállítás Brósz Irma festőművész emlékére kedden a kovásznai Kádár László Képtárban. A zsúfolásig megtelt kiállítóteremben a tárlatot Peltán-Brósz Roland nyitotta meg. A kiállítás festmények, fényképek, levelek, vázlatfüzetek, személyes tárgyak és családi visszaemlékezések segítségével idézi fel a művész életét és korát.

A megnyitón elhangzott: Brósz Irma művészetét az a különös figyelem határozta meg, amellyel a természet és az ember felé fordult. Szenei Sándor 1970-ben az Igazság hasábjain úgy fogalmazott róla: képein „megszólaltatja a virágokat”. Festészetében a virágok, a fák, az erdők és a patakok nem csupán növények vagy tájrészletek, hanem érzések és belső világok hordozói, portréin sem pusztán arcvonásokat, hanem emberi sorsokat örökített meg.

Brósz Irma 1911. június 11-én született Kovásznán az Alszeg utcai Deák-kúriában. A család nyári lakhelyéül szolgáló épületet nagyapja, Márkus Deák László emeltette 1907-ben. Az angolkerttel, gyümölcsössel és halastóval övezett kúria a kovásznai fürdőélet virágzásának idején vendégeket is fogadott. Bár az államosítás és az átépítések nyomot hagytak rajta, ma is a város épített örökségének része.

A 20. század eleji Kovászna borvízforrásaival, mofettáival, parkjaival és természeti környezetével egész életére meghatározó élményt adott a festőnek. Fiatalon szembefordult családja elvárásaival: zenésznek szánták, ő azonban 1929-ben a Kolozsvári Képzőművészeti Iskolába iratkozott be. Naplójának sorai szabadságvágyó, önálló és következetes személyiséget rajzolnak meg.

Alkotás közben nem zárkózott műterembe. Rendszeresen utazott haza Kovásznára, de bejárta a kolozsvári Bükk-erdőt, a Szamos völgyét, mezőket, patakokat és erdőszéleket. Kis székével és festőállványával kereste azt a csendet, amelyben megfigyelhette a fényt, a természet változásait és az idő múlását.

Ugyanezzel az érzékenységgel fordult az emberek felé is. Politikai üldözötteket segített és bújtatott, olyan emberek portréját is megfestette, akiket mások a társadalom emlékezetéből is ki akartak törölni. A kiállításon eddig nem látott arcképek is helyet kaptak, köztük Kovács Katona Jenő költő, prózaíró, publicista és szociográfus, valamint Köves József, a Korunk köréhez tartozó újságíró és szerkesztő portréja.

A családi emlékezet egy különc, ugyanakkor gondoskodó asszony képét őrzi róla. Műterme egyszerre volt lakás, hálószoba, ebédlő és al­kotóműhely, ahol festmények, bútorok, macskák és festőállványok között keskeny ösvényeken lehetett közlekedni.

Brósz Irma életének és hagyatékának feltárását a 2000-es évek elején Tibori Szabó Zoltán kezdte meg, munkáját a család dokumentumokkal, emlékekkel és történetekkel segítette. A kutatásból született könyv nemcsak a festő életét mutatja be, hanem annak az erdélyi művésznemzedéknek a sorsát is, amelyet Szentimrei Jenő „fénytelen nemzedéknek” nevezett. Tagjainak pályáját háborúk, történelmi elszigeteltség és diktatúrák törték meg, mégis maradandó életművet hoztak létre.

A kovásznai tárlat ezért több egyszerű festménykiállításnál: egy élet rekonstrukciója és érzékeny visszatekintés egy letűnt korszakra. A látogatók Brósz Irma festményei mellett megtekinthetik vázlatfüzetét, személyes tárgyait, kedvenc könyvét – Kosztolányi Dezső összes verseit –, valamint belelapozhatnak az életét és korát bemutató kötetbe is. A kiállítás augusztus 31-éig látogatható.