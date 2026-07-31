A székelyföldi csapatok idegenbeli mérkőzéssel folytatják szereplésüket a SuperLigában: a nyeretlenül sereghajtó FK Csíkszereda ma 18.30-tól az FC Argeș otthonában játszik, a Sepsi OSK pedig vasárnap 18.30-tól a szintén újonc Vajdahunyadi Corvinul vendégeként lép pályára az aradi Neuman Ferenc Stadionban. Hétfőn a Sepsi Duna Arénában is rendeznek találkozót, ugyanis a Kolozsvári Universitatea 18.30-tól az FC Botoșani együttesét fogadja.

Az első két forduló után a sepsiszentgyörgyi és a vajdahunyadi alakulat is három pontot gyűjtött, előbbi tizenegyedik, utóbbi jobb gólkülönbségének köszönhetően hatodik a táblázatban. A Sepsi OSK kikapott az FC Rapid vendégeként (1–0), majd hazai környezetben diadalmaskodott a Kolozsvári Universitatea felett (1–0). A Corvinul könnyedén nyert az FK Csíkszereda ellen (3–0), aztán alulmaradt az FC Farul Constanța otthonában (2–0). A háromszéki és a Hunyad megyei csapat ismeri egymást, az előző idényben háromszor is összecsaptak a másodosztályú bajnokságban. Tavaly augusztusban Florin Maxim együttesének sikerével zárult az alapszakaszbeli mérkőzés, aztán idén áprilisban és májusban mindkét meccsen Ovidiu Burcă alakulata győzött a felsőházi rájátszásban.

„A folytatásban nagyon hosszú kiszállásunk lesz, a soron következő ellenfelünk szintén újonc a SuperLigában. Nem vagyunk egymás számára ismeretlenek, mivel az előző szezonban háromszor is találkoztunk. A Vajdahunyad konzisztens, a kerete sokat nem változott az elmúlt időszakban, így összeszokott gárda, amely magabiztosan nyerte meg a másodosztályt. Nemrég simán győztek az FK Csíkszereda ellen, nyolc perc alatt három gólt lőttek, illetve még volt lehetőségük tovább növelni a különbséget. A játékosai középpályától felfelé nagyon gyorsak és veszélyesek, ennek ellenére azzal a szándékkal utazunk Aradra, hogy pontokat szerezzünk. Igyekszünk kihasználni, hogy a Corvinul nem otthon játszik, ezáltal kevesebb szurkoló kíséri el” – nyilatkozta Hadnagy Attila.

A 3. forduló programja: FC Argeș–FK Csíkszereda (ma, 18.30 óra), Galaci Oțelul–Bukaresti Dinamo (ma, 21.30 óra), FC Voluntari–Aradi UTA (szombat, 18.30 óra), Univer­sitatea Craiova–FC Petrolul Ploiești (szombat, 21.30 óra), Vajdahunyadi Corvinul–Sepsi OSK (vasárnap, 18.30 óra), FC Rapid–Kolozsvári CFR (vasárnap, 21.30 óra), Kolozsvári Universitatea–FC Botoșani (hétfő, 18.30 óra), FCSB–FC Farul Constanța (vasárnap, 21.30 óra). (miska)