Hosszú és kemény felkészülési időszak után a hét elején hivatalossá vált, hogy a Sepsi-SIC tehetsége, Holló Abigél is helyet kapott a román U18-as női kosárlabda-válogatott végleges keretében. A Mădălin Piperea edzette csapat július 31. és augusztus 9. között a hazai rendezésű B-divíziós Európa-bajnokságon teszi próbára magát. A román együttest az A-csoportba sorolták, ahol Azerbajdzsán, Izland, Portugália és Hollandia ellen kell kiharcolnia a továbbjutást. A lányoknak a ma 18.30-kor rajtoló, azeriekkel szembeni nyitómeccset követően kevés idejük marad a pihenésre, hiszen szombaton az izlandi alakulattal csatáznak. Augusztus 4-én, kedden Portugália legjobbjaival játszanak, majd másnap, szerdán a hollandokkal zárják a csoportkört. Románia mindegyik mérkőzése 18.30-kor kezdődik. A kontinenstorna találkozóit a FIBA Basketball YouTube-csatornája élőben közvetíti.

A Sepsi-SIC játékosa, a sepsiszentgyörgyi Holló Abigél is pályára lép a tizennyolc év alattiak számára kiírt B-divíziós női kosárlabda-Európa-bajnokságon, amelyet mától augusztus 9-ig tartanak a tulceai Danubius Arenában. A román válogatott az A jelű ötösbe került, ahol Azerbajdzsán, Izland, Portugália és Hollandia lesz az ellenfele.

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