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Női kosárlabda, utánpótlásEurópa-bajnokságon szerepel Holló Abigél

2026. július 31., péntek, Sport

A Sepsi-SIC játékosa, a sepsiszentgyörgyi Holló Abigél is pályára lép a tizennyolc év alattiak számára kiírt B-divíziós női kosárlabda-Európa-bajnokságon, amelyet mától augusztus 9-ig tartanak a tulceai Danubius Arenában. A román válogatott az A jelű ötösbe került, ahol Azerbajdzsán, Izland, Portugália és Hollandia lesz az ellenfele.

  • Fotó: Miska Brigitta
    Fotó: Miska Brigitta

Hosszú és kemény felkészülési időszak után a hét elején hivatalossá vált, hogy a Sepsi-SIC tehetsége, Holló Abigél is helyet kapott a román U18-as női kosárlabda-válogatott végleges keretében. A Mădălin Piperea edzette csapat július 31. és augusztus 9. között a hazai rendezésű B-divíziós Európa-bajnokságon teszi próbára magát. A román együttest az A-csoportba sorolták, ahol Azerbajdzsán, Izland, Portugália és Hollandia ellen kell kiharcolnia a továbbjutást. A lányoknak a ma 18.30-kor rajtoló, azeriekkel szembeni nyitómeccset követően kevés idejük marad a pihenésre, hiszen szombaton az izlandi alakulattal csatáznak. Augusztus 4-én, kedden Portugália legjobbjaival játszanak, majd másnap, szerdán a hollandokkal zárják a csoportkört. Románia mindegyik mérkőzése 18.30-kor kezdődik. A kontinenstorna találkozóit a FIBA Basketball YouTube-csatornája élőben közvetíti.

Az U18-as román válogatott: Carina Dănciulescu, Ioana Velcea, Ștefania Tudor, Alexia Babadac (Alexandriai ISK), Holló Abigél (Sepsi-SIC), Neire Mihăilescu (TG Würz­burg Basketball, Németország), Crina Țeglaș, Daria Ilieș (Kolozsvári NBS), Maria Dan, Andrada Jaba (Bukaresti Dan Dacian), Evelyn Popa (Kolozsvári SMART), Alexia Mărcuș (Fundación Lucentum Baloncesto Alicante, Spanyolország), Maria Gârbu (Valencia Basket, Spanyolország), Tania Șchiopu (BCC Derthona Basket, Olaszország). Vezetőedző: Mădălin Piperea. (t)

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-31 08:00 Cikk megjelenítése: 1046 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 3
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