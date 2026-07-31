Naponta elmegyek mellette. A gazdasági átszervezések miatt bezárták. Sorra szűnnek meg a kedves gyerekkori emlékeimet idéző helyek. Nélkülük már Sepsiszentgyörgy sem a régi.

Mióta eszemet tudom, innen vettük az újságot. Rendszerint az én feladatom volt kivenni édesapám félretett román és magyar nyelvű újságjait. Apám „mindenevő” volt, minden érdekelte, amiből egy kissé tájékozódni lehetett: helyi és központi, napi- és hetilapok román és magyar nyelven.

Törzsvásárlóknak számítottunk, de kedvezményt nem kaptunk. A sajtóból való tájékozódás sokba került, anyám sűrűn ingatta a fejét miatta, amikor be kellett osztani az amúgy is szűkös költségvetést.

Körülbelül a nyolcvanas évek elején elhatároztam, hogy megtanulok bolgárul. Vágytam arra, hogy napi kétórás, a kondukátort dicsőítő tévéadáson kívül mást is lássak-értsek.

Todor Zsivkov kommunista diktatúrájában a vezető Oxfordban tanult lánya felelt a kultúráért és a televízióért. Ezért nyugati típusú tévéadás volt Bulgáriában. A ruszéi tévétorony adása eljutott háromszáz kilométerre is, Sepsiszentgyörgy bizonyos utcáiban mindenki bolgár tévéadást nézett. Leírhatatlan érzés volt, amikor szombatonként megszólalt a tévé magyarul, és a Linda nevű tévésorozatot lehetett nézni (bolgár felirattal). Külön sorok voltak a Vezér műveivel kibélelt könyvesüzletek előtt a bolgár–román szótárért, ha érkezett.

Nos, bolgárul nem tudtam megtanulni, de oroszul igen. Lehetett kapni az újságosbódéban egy „Kálábok” (Cipócska) nevű, gyerekeknek szánt folyóiratot, amelyben plasztik hanglemezek is voltak. Ebből tanultam. Lehetett Misát is kapni, viszont az magyarul volt. Apám pedig néha hozzájutott a francia Paris Match-hoz.

A fordulat után az újságosbódé fémszerkezetét felváltotta az ácsolt faszerkezet. Be lehetett lépni, és újságokat válogatni. Sokszor feltörték cigarettát keresve. Az árusok nyugdíjba mentek, cserélődtek. Aztán vége lett. Üresen állnak már hónapok óta a polcok, a vitrinek. Az ajtók zárva. A piacgazdaság emlékhelyeket rombol.