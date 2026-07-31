Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Létlelet

2026. július 31., péntek, Kultúra
  • Sajtótájékoztató. Kónya Attila grafikája
    Sajtótájékoztató. Kónya Attila grafikája
Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-31 08:00 Cikk megjelenítése: 1814 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 3
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint indokolt a fizetős parkolás kiterjesztése Sepsiszentgyörgyön?









eredmények
szavazatok száma 712
szavazógép
2026-07-31: Képzőművészet - :

Formát a testetlennek, testet az energiának (Gondolatok a XXXIV. Incitato Művésztábor Tűzló kiállításáról)

A ló menekül… Először csak a paták tompa ütéseit hallani, aztán megjelenik a porban. Az oldalán remeg a bőr, nyakán kidagadnak az erek, szügyén fehér hab gyűlik. Érezni az izzadt szőr nehéz szagát, a felvert por ízét, a forró földet. Ez az első kép, amelyet a Tűzló szó hallatán elképzeltem. Nem lovast látok, nem csatát, nem lángoló sörényt. Egy lovat látok, amely valahonnan kiszabadult, és olyan sebességgel vágtat, hogy patái alatt szikrázik a föld. Persze ez csak az én Tűzlovam.
2026-07-31: Nyílttér - Matekovics János Zoltán:

Újságosbódé

Naponta elmegyek mellette. A gazdasági átszervezések miatt bezárták. Sorra szűnnek meg a kedves gyerekkori emlékeimet idéző helyek. Nélkülük már Sepsiszentgyörgy sem a régi.
rel="noreferrer"