Sepsiszentgyörgy számos szabadidős lehetőséget kínál a nyári szezonban. Az aktív kikapcsolódást kedvelők választhatják Sugásfürdőn a kalandparkot, a mászófalat vagy a minigolfpályát. Az extrém sportok kedvelői kipróbálhatják a skate-parkot, meleg időben csobbanni lehet a városi strandon, a nyári esték pedig tökéletesek egy kellemes sétához a főtéren vagy az Erzsébet parkban. A városi közlekedést és a nézelődést a Sepsi Bike bérelhető kerékpárjai teszik még kényelmesebbé. Ez a széles kínálat most egy újabb, sokak által várt lehetőséggel bővült: az Állomás negyedi tavon ismét elérhető a csónakázás és a vízibiciklizés.

Vízibiciklikkel és csónakokkal bővült a népszerű Állomás negyedi tó kínálata

Sokaknak fűződik szép emléke ahhoz az időszakhoz, amikor vízibiciklizni és csónakázni lehetett Sepsiszentgyörgyön az Állomás negyedi tavon, vagy a lengőhídon átsétálva a szigeten lévő kis cukrászdába elfogyasztani egy süteményt. Ez az emlék most újra átélhető, hiszen újra lehet csónakázni és vízibiciklizni a tó vizén. A kis szigeten található épület is várhatóan újra megtelik élettel a közeljövőben.

A több mint 40 évvel ezelőtt kialakított, az elmúlt évtizedekben kiszáradt és elhagyatott tó környéke nemrég visszakapta régi varázsát egy európai uniós alapokból finanszírozott projekt révén. A tavaly átadott szabadidős létesítmény az elmúlt évben igencsak nagy népszerűségnek örvendett. A sepsiszentgyörgyiek hamar birtokba vették és megszerették a megújult közösségi teret, hiszen nap mint nap szívesen látogatnak ki az Állomás negyedi tóhoz sétálni vagy sportolni. A legújabb kikapcsolódási lehetőségek most még vonzóbb célponttá teszik ezt a helyszínt, hiszen a nosztalgikus élményeket idéző vízi élet visszatért és újra lehet csónakázni és vízibiciklizni a tavon.

A megújult szolgáltatás keretében összesen 15 vízibicikli és 5 evezős csónak áll az érdeklődők rendelkezésére. Az új vízi eszközöket naponta 9 és 21 óra között lehet kibérelni. A használati díj egységesen 30 lej félóránként egy-egy járműre. Egy csónakot vagy vízibiciklit egyszerre legfeljebb négy személy használhat, a gyermekeket is beleértve.

A jegyeket a Rompetrol benzinkút melletti épületben lehet megvásárolni, majd ezt követően kell lemenni a parton felállított sátorhoz. A jegyvásárlás során a személyzet tájékoztatja a bérlőket a használati szabályokról, amelyeket mindenkinek kötelezően be kell tartania annak érdekében, hogy a vízen való tartózkodás ne csak szórakoztató, hanem biztonságos is legyen.

A csónakba vagy vízibiciklibe be- és kiszállni az erre a célra kialakított két stégnél lehet. Beszállás előtt minden utas mentőmellényt kap, amelyeket viselnie kell mindaddig, amíg a vízen vannak. A fedélzeten az utasok a kijelölt helyen ülhetnek. Biztonságos távolságot kell tartani a többi járműtől, a parttól, a stégektől, a szigettől, a hídtól és egyéb akadályoktól. Menet közben tilos felállni, helyet cserélni vagy a járművet szándékosan hintáztatni. Nem szabad a vízbe ugrani, úszni vagy fürdeni. A csónakokat és vízibicikliket tilos alkohol vagy más tudatmódosító szerek hatása alatt használni, a járművekben sem fogyasztható alkohol és a dohányzás sem megengedett. Bármilyen incidenst, balesetet vagy meghibásodást azonnal jelenteni kell a személyzetnek. A fél óra lejárta közeledtével, a személyzet visszahívó jelzésének azonnal eleget kell tenniük a bérlőknek, és a járművet a megbeszélt időpontban a kijelölt stégnél kell leadni.

Az elmúlt egy hónapban, amióta újra csónakázni és vízibiciklizni lehet a tavon, közel 2000 alkalommal használták ki ezt a lehetőséget a sepsiszentgyörgyiek és az idelátogatók. A vízibiciklik nagyobb népszerűségnek örvendenek, ezeket 1800 alkalommal használták, míg a csónakokat 200 alkalommal vették igénybe a látogatók.

A tó környékén, a mintegy háromhektáros zöldövezetben kőlapokkal burkolt sétányok, tartánborítású futópálya, valamint kosárlabda-, futball- és multifunkciós sportpályák is helyet kaptak. A szigeten található cukrászda bérbeadására vonatkozó versenytárgyalás lezárult, jelenleg a belső tér berendezésén dolgoznak, így a vendéglátóhely augusztus elején megnyithatja kapuit.

A pihentető zöld oázis a város bármely pontjáról könnyen elérhető gyalog, az új elektromos buszokkal vagy egy bérelt Sepsi Bike kerékpárral is, a gépjárművel érkezőket pedig kialakított parkolóhelyek várják. A létesítménybe két irányból lehet bejutni: a körforgalom szélén lévő benzinkút mellől, valamint a Păiuș David utca felől. A babakocsival való kényelmesebb lejáró kialakítására pedig keresi a megoldást az önkormányzat.Az önkormányzat arra kéri a sepsiszentgyörgyieket és az ide látogatókat, hogy vigyázzanak az új vízi eszközökre és a tó környékére, hogy a város felújított és sokak által kedvelt közösségi tere hosszú távon is biztonságos, rendezett és tiszta maradjon.

(Az Önkormányzati szemle Sepsiszentgyörgy önkormányzatának fizetett tájékoztatási rovata.)