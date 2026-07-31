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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Tüntettek a juhászok Bukarestben

2026. július 31., péntek, Belföld

Könnygázzal fékezte meg a csendőrség tegnap az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági hatóság (ANSVSA) székházába behatolni próbáló juhászokat, akik az élő állatok exporttilalma ellen tartottak tüntetést.

  • Fotó: Agerpres / Robert Ghement
    Fotó: Agerpres / Robert Ghement

A demonstrációra több ezer juh- és kecsketenyésztő érkezett a fővárosba, a hatóság elnökének lemondását, valamint a juh- és kecskeexport – különösen az arab országokba irányuló kivitel – újraindítását követelve. A csend­őrségi közlemény szerint a karhatalom akkor vetett be könnygázt a tüntetők ellen, amikor többen közülük megdobálták a csendőröket, és a kordont átszakítva erőszakkal próbáltak behatolni az intézmény székházába.

Az Európai Bizottság azután tiltotta be a román juh- és kecskeexportot, hogy az országban megjelent a kiskérődzők pestise. A juhtenyésztők a kiviteli korlátozások feloldását és gazdasági veszteségeik teljes megtérítését követelik. Emellett az állam által finanszírozott lépfene elleni oltást, a kiskérődzők pestise miatt járó kártérítések sürgős kifizetését, valamint a válság szerintük hibás kezeléséért felelős tisztségviselők leváltását kérik. 

Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter korábban közölte: a Várhelyi Olivér egészségügyért és állatjólétért felelős uniós biztossal folytatott megbeszélésen nagyobb rugalmasságot kért az Európai Bizottság részéről a juhkivitel feltételei­nek alkalmazásában, hogy Románia fokozatosan visszatérhessen a piacra. Emellett kártérítést is kért a korlátozások által érintett gazdáknak, beleértve a bevételkieséseket, az elmaradt nyereség megtérítését, valamint az ellenőrzések finanszírozását és az állományok újratele­pítésének támogatását.

Románia az EU legnagyobb élőállat-exportőre, és jelentős juh- és kecskeállománnyal rendelkezik.

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-31 08:00 Cikk megjelenítése: 1043 Olvasóink értékelése: 4 Szavazatok száma: 4
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