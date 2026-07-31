Tüntettek a juhászok Bukarestben

Könnygázzal fékezte meg a csendőrség tegnap az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági hatóság (ANSVSA) székházába behatolni próbáló juhászokat, akik az élő állatok exporttilalma ellen tartottak tüntetést.
A demonstrációra több ezer juh- és kecsketenyésztő érkezett a fővárosba, a hatóság elnökének lemondását, valamint a juh- és kecskeexport – különösen az arab országokba irányuló kivitel – újraindítását követelve. A csendőrségi közlemény szerint a karhatalom akkor vetett be könnygázt a tüntetők ellen, amikor többen közülük megdobálták a csendőröket, és a kordont átszakítva erőszakkal próbáltak behatolni az intézmény székházába.
Az Európai Bizottság azután tiltotta be a román juh- és kecskeexportot, hogy az országban megjelent a kiskérődzők pestise. A juhtenyésztők a kiviteli korlátozások feloldását és gazdasági veszteségeik teljes megtérítését követelik. Emellett az állam által finanszírozott lépfene elleni oltást, a kiskérődzők pestise miatt járó kártérítések sürgős kifizetését, valamint a válság szerintük hibás kezeléséért felelős tisztségviselők leváltását kérik.
Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter korábban közölte: a Várhelyi Olivér egészségügyért és állatjólétért felelős uniós biztossal folytatott megbeszélésen nagyobb rugalmasságot kért az Európai Bizottság részéről a juhkivitel feltételeinek alkalmazásában, hogy Románia fokozatosan visszatérhessen a piacra. Emellett kártérítést is kért a korlátozások által érintett gazdáknak, beleértve a bevételkieséseket, az elmaradt nyereség megtérítését, valamint az ellenőrzések finanszírozását és az állományok újratelepítésének támogatását.
Románia az EU legnagyobb élőállat-exportőre, és jelentős juh- és kecskeállománnyal rendelkezik.
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