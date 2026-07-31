Az AUR nem alszik

Nem, George Simion nem ül kakast (újabban popcorn) rágicsálva a kanapén, és nem csak egy kávét kér, ahogy ezt a harmadik hónapja vitatkozó – vagy inkább gyalázkodó – „Nyugat-barát” politikusok mondani szokták, amikor levegőt vesznek abban a harcban, amelyben egyre élesebb, képtelenebb és szalonképtelenebb vádakkal esnek egymásnak.

Ebből a táborból, a volt négypárti koalícióból a három román alakulat (PSD, PNL, USR) emberei nem a szélsőséges pártok és politikusok ellen lépnek fel, hanem mindannyian a másik vagy a harmadik „európai” pártot szidják és ütik-vágják. Egyik sem foglalkozik sem az ország dolgaival (építkezéssel, a közszolgáltatások, az életszínvonal, az állambiztonság javításával, a bürokrácia csökkentésével, a közpénzek hatékonyabb, felelősebb felhasználásával és hasonló horderejű kérdésekkel), sem az emberek problémáival (az inflációval, az üzemanyagárakkal, a gazdasággal, az idősekkel, a vízhiánnyal, a medveveszéllyel és minden egyébbel, ami élhetetlenné teszi Romániát): csak abban mutatnak fáradhatatlanságot és találékonyságot, hogy minél jobban lejárassák volt szövetségeseiket és önmagukat. A kormányon maradtak még küzdenek a helyreállítási terv le nem hívott milliárdjaiért, de csak fél kézzel. (Vagy annyival sem, mert az ügyvivő kabinet hatásköre korlátozott, néhányan egyszerre két minisztériumot is vezetnek, egy „fél kezet” pedig ugye mindenki a vagdalkozásra igyekszik fenntartani.)

Közben az AUR tagjai nem heverésznek elégedetten, hanem országot járva gyarapítják táborukat. Elmennek a gyárakba, a kihaló, lecsúszó peremvidékekre, a községekbe, ahol se munkahely, se fiatalság, és szóba állnak azokkal, akik úgy érzik, magukra hagyta őket az állam: gazdálkodókkal, vállalkozókkal, önkormányzatokkal, öregekkel, egyszerű munkásokkal. Az AUR hall téged kampánynak még külön honlapja is van, és a sárga trikós agitátorok a nemzeti érdekek érvényesítését szorgalmazva érzékeny húrokat pengetnek: az alacsony munkabéreket, a hazai munkaerő elvándorlását, illetve az idegenek bevándorlását és hasonlókat. De az előrehozott választásokat is említette az olaszországi román diaszpórát felkereső George Simion, aki szerint a globalista erők foglyává vált román államot a hazafiaknak kell – a kormányzás és az elnökség „átvételével” – megmenteniük, nyilván az AUR vezetésével. Amely párt egyébként ismét nyíltan kiáll a hazaárulással vádolt, ám a ködös igazságszolgáltatási eljárástól lassan mártírrá váló Călin Georgescu mellett.

Maga a volt elnökjelölt szintén megjelent néhány vásáron, testőreivel, fotósaival és rajongóival övezve dicsérgette a valódi falusi zöldségeket és az egyszerű, ősi életmódot. Egyáltalán nem zavartatta magát attól, hogy egy Olt megyei USR-s polgármester leleplezte: legalább az izbiceni-i jelenetet megrendezték, az áru, az árusok és még a közönség egy része is AUR-os buszokkal érkezett a helyszínre, és meg volt fizetve. A közösségi csatornákon persze mindez nem látszik. És sem a hívek, sem a hatóságok nem töprengenek el azon, hogy a hivatalosan semmilyen jövedelemmel nem rendelkező Georgescu miből fizet testőröket, statisztákat, ügyvédeket, miből telik neki fényűző autóra és lakásra. Még az úgynevezett szuverenistákkal nagyrészt azonos szavazótáborra hajtó szociáldemokraták is inkább a másféle választók számára érdekes reformistákat támadják kitalált ügyekkel, mint hogy erős versenytársuk valós gyengeségeire csapjanak le. Mintha ők is az AUR-nak dolgoznának.

Simion nyugodtan folytathatja a toborzást.

Călin Georgescu kampányban, testőrei és AUR-os propagandisták gyűrűjében. Fotó: Facebook / Alianța pentru Unirea Românilor – AUR