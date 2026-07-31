Utcajavítások Sepsiszentgyörgyön

Idén még három utcát újítanak fel Sepsiszentgyörgyön, jövőre azonban többet tervezett be az önkormányzat. Néhányukra – ­köztük a város egyik ütőerének számító Cigaretta utcára – még idén meghirdetik a közbeszerzést.

Jelenleg a Hársfa sétány javításán dolgozik a Sepsi Út-Építő Kft., utána a Zefír utca következik, és remélhetőleg az Esthajnalcsillag utcáé is lezárul idén, de többnek a dokumentációját készíti az önkormányzat. A betervezett nagyobb forgalmú utcák között a Cigaretta utca korszerűsítése áll a legközelebb a megvalósításhoz – megvan a terv és az építési engedély, hamarosan meghirdetik a közbeszerzési eljárást –, de a munka leghamarabb jövőben kezdődhet el. Kevés hiányzik már a Lázár Mihály utca javításához szükséges iratcsomóból is – tudtuk meg Tóth-Birtan Csaba alpolgármestertől.

Régóta ígéri a városvezetés a Farm utca felújítását, ennek a dokumentációja elkészült, most a finanszírozási szerződésre várnak. A Saligny-tervben pályázott a Farm utcával az önkormányzat, de viszonylag magas, 20 százalékos az önrész, és a föld alatti munkálatok elvégzésére már nincs támogatás, ennek ellenére szeretnék lefolytatni a kivitelezési közbeszerzést az év végéig, hogy jövő tavasszal végre elkezdődjön az aszfaltozás. Addig az áramszolgáltató is elköltözteti azokat a vezetékeket, amelyek nem maradhatnak a mostani helyükön.

Ugyancsak a Saligny-listán szerepel 2027-re a Gát, Malomgát, Irinyi János, Bárányka, Akácos, Hajnal, Fülemüle, Szegfű, Termés, Bolyai, Textil, Vasutas, valamint a Horea Cloșca Crișan utca, a József Attila utca nyúlványa és Szotyor utcái. Ezek mellett az Arany János, az Oltmező út és az Őrkő útjainak javításához készülnek a tervek, azt azonban még nem tudni, hogy ebből a sokból mire jut majd pénz.

A Jókai Mór utca korszerűsítését egyelőre nem tervezik, egyrészt túlságosan sokba kerülne – a becslések szerint legkevesebb 50 millió lejbe –, másrészt a városvezetők szerint elfogadható állapotban van itt az útburkolat.nak