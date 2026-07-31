Komolyan veszik a panaszokat

Az év első felében több mint százharminc beadványt iktatott és közel száz alkalommal tartott ügyfélfogadást Kovászna megye kormányhivatala. Ráduly István prefektus azt is ismertette, hogy milyen panaszokkal és problémákkal fordultak a háromszékiek a hivatalhoz.

2026 első fél évében Kovászna Megyei Prefektusi Hivatalához összesen 131 beadvány érkezett. Ezek közül 58 kérelem volt, amelyek többsége a földtörvények alkalmazásához, illetve a kommunista rendszer által jogtalanul elkobzott javak visszaszolgáltatásához kapcsolódott. Néhány évvel ezelőtt a beadványok mintegy 80 százaléka a földtulajdon körüli problémákhoz kapcsolódott, ehhez képest az ilyen jellegű ügyek száma mára számottevően csökkent – mutatott rá keddi sajtótájékoztatóján Ráduly István.

A prefektus emlékeztetett: a hatályos jogszabályok szerint minden petíció benyújtásakor meg kell adni a kérelmező személyazonossági adatait és levelezési címét, hogy a hivatal írásban válaszolhasson. Több aláíró esetén elegendő egy kapcsolattartó elérhetőségét feltüntetni. A névtelen beadványokra – amelyekből idén kettő érkezett – hivatalosan nem válaszolhatnak, de amennyiben azok komoly problémára hívják fel a figyelmet, kivizsgálják az ügyet.

A beadványok többsége magánszemélyektől érkezett, de a kormánytól, más állami intézményektől, jogi személyektől és civil szervezetektől is kaptak megkereséseket. A prefektus több konkrét esetre is kitért, többek között a Sepsi Aréna környékén megjelenő medvék miatt benyújtott, 31 lakos által aláírt petícióra, valamint a Mihai Viteazul-szoborcsoport környékének felújítását kezdeményező civil beadványra, amelyre már megoldást is kínált a városháza.

Akadtak ennél rendhagyóbb történetek is: volt, amikor valaki névtelenül jelezte, hogy szomszédja kábítószert árul, egy másik esetben egy meghallgatásra érkező személy halálos fenyegetésekről számolt be. Ezeket továbbították az illetékes nyomozó hatóságoknak.

Gyakran előfordul, hogy valamely önkormányzat vagy közintézmény döntésével elégedetlen állampolgár vagy jogi személy a kormányfőtitkársághoz (SGG) fordul panaszával, amely az ügy kivizsgálását a prefektushoz továbbítja. Ráduly István szerint ilyen esetekben a kormányhivatalnak nincs döntő szerepe: bekérik az érintett intézmény álláspontját, majd azt visszaküldik a főtitkársághoz, és ez ad végül hivatalos választ a panaszosnak.

A beérkezett petíciók közül 53-at hatáskör szerinti elbírálás céljából más illetékes állami intézményekhez továbbítottak. 93 beadványt teljesen vagy részben kedvezően bíráltak el, kettőt elutasítottak, 16 esetben tájékoztatták a kérelmezőket arról, hogy milyen jogi lehetőségekkel lehetne ügyüket megoldani, két ügyet lezártak, míg 18 beadvány elbírálása jelenleg is folyamatban van. Emellett az intézmény vezetősége 99 meghallgatást tartott. Ráduly István prefektus fontosnak tartja a lakossággal való folyamatos párbeszédet, ezért ezúton is emlékezteti a polgárokat, hogy minden szerdán fogadóórát tart a kormányhivatal sepsiszentgyörgyi székhelyén. A meghallgatásokra előzetes jelentkezés szükséges.