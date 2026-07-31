Rendőrt bántalmaztak Sepsiszentgyörgyön

A sepsiszentgyörgyi rendőröket szerda este riasztották a 112-es segélyhívó számon egy több személy között kirobbant konfliktushoz. A beavatkozás során az egyik rendőrt megtámadták, aki könnyebb sérüléseket szenvedett – tájékoztatta a sajtót Alin Pahonțu, a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság parancsnoka, aki egyúttal elismerését fejezte ki azoknak a kollégáknak, akik a kockázatos helyzetben is helytálltak. Mint mondta, a sérült állapota jó, kórházi kezelésre nem volt szüksége. A nyomozást az illetékes ügyész irányításával folytatják. A rendőrparancsnok az eset kapcsán azt is hangsúlyozta: minden, szolgálati feladatait ellátó rendőr ellen elkövetett erőszakos cselekmény az állami hatóságok elleni támadásnak minősül, ezért az ilyen esetekkel szemben a törvény teljes szigorával lépnek fel.

Egy konfliktus felszámolása közben érte bántalmazás a sepsiszentgyörgyi rendőrség egyik munkatársát. A rendőr a támadás következtében könnyebb sérüléseket szenvedett.

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