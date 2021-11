Nincs pénz nyugdíjakra?

Turcan a RFI beszámolója szerint azzal vádolta Cîţut, hogy (politikai) ,,pókeren játszotta el” még a nyugdíjra szánt pénzeket is, annak ellenére, hogy ő több mint egy hónapja többször is jelezte, hogy november 26-ától nem lesz pénz nyugdíjra és segélyre, mert Cîțu átcsoportosította ezeket csak azért, hogy jól mutassanak a számok a Facebook-bejegyzéseiben. Több mint 2,7 milliárd lejről van szó, amit az első költségvetés-kiigazításkor lefaragtak a munkaügyi minisztériumtól azzal az ígérettel, hogy a második kiigazításkor visszaadják a pénzt, ám ez a politikai válság miatt elmaradt. Turcan – aki az új kormányban már nem kap tárcát – azt is felrója főnökének, hogy rosszul alkudozott a Szociáldemokrata Párttal.

Florin Cîţu nem cáfolta, hogy üres a pénztár, mindössze annyit mondott: Turcan a munkaügyi miniszter, vállalja a felelősséget azért, ha elfogyott a nyugdíjakra szánt pénz. Felhányta neki, hogy nem vett részt a párt végrehajtó bizottságának tegnapi ülésén, ahol egyébként a párt miniszterjelöltjeit is megszavazták. A koalíciós tárgyalások eredményével kapcsolatos elégedetlenségről annyit mondott: nem ő vezette a liberálisok küldöttségét. Raluca Turcan mellett Dan Motreanu liberális EP-képviselő és Adrian Oros volt mezőgazdasági miniszter (aki szintén kilépett a pártból) is Cîțu visszavonulását követeli.