Harmincegy megye három ezrelék alatt

Háromszéken pénteken 41, szombaton 22, tegnap 38 új beteget azonosítottak. Országos szinten pénteken 160, szombaton 180, tegnap pedig 106 koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés. Pénteken egy 15 éves Maros megyei lány és egy 18 éves Argeş megyei fiatalember is volt az áldozatok között, mindketten oltatlanok voltak. Jelenleg 7646 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel, ebből 1212 beteg szorul intenzív terápiás ellátásra, közülük 120-nak van oltási igazolványa. Az ezrelékmutató továbbra is Arad megyében a legmagasabb, itt 3,39 az ezer lakosra jutó esetszám. Nagy a fertőzöttségi ráta Bihar megyében is (3,01). Ez a két megye számít piros zónának, kilenc megye sárga, harmincegy megye pedig zöld zónába tartozik.