Ismét nemet mondtak a telekcserére

A tervezet előterjesztése során a városvezető elmondta: az utóbbi hetekben több olyan tanácstaggal is tárgyalt, aki a hónap elején tartott ülésen nem támogatta a cserét, és próbálta érvrendszerüket megérteni. Benedek-Huszár János kész elfogadni azt, hogy többen is úgy vélik, fontos biztosítani a közszállítási vállalat jövedelmét (a cserébe kínált telket a kórház melletti terület tulajdonosa bérli, a szerződésből még kilenc év van hátra – szerk. megj.), ezért azt javasolja, a cserét ejtsék meg, az alárendeltségükbe tartozó vállalatnál pedig emeljenek tőkét, hogy továbbra is legyen miből fizetni az egyik újabb autóbusz lízingjét. A város nem jár majd rosszul, hiszen hasonló értékű telket kap – mondotta.

A tanácstagok részéről hozzászólás nem született, ezért a szakbizottságok álláspontjának ismertetése következett. Mint kiderült, sem a pénzügyi, sem a városrendezési szakbizottság nem támogatja az előterjesztést, szavazáskor pedig arra is fény derült, hogy az Erdélyi Magyar Szövetség öt képviselőjén kívül más sem támogatja a polgármester által szorgalmazott határozatot: az RMDSZ-frakció és Bán István független tanácstag ellene voksolt, a szintén párton kívüli Zsombori Csaba pedig tartózkodott.

Benedek-Huszár Jánost észrevehetően kellemetlenül érintette a szavazás kimenetele, ezért arra kérte az elutasítókat, kínáljanak alternatív megoldást. Pál-Szilágyi Zoltán, az RMDSZ frakcióvezetője válaszában úgy fogalmazott, támogatják a kórházi szárny megvalósítását, de azt úgy és azon mód, ahogy évekkel ezelőtt tervbe fogták. A polgármester szerint, ha minden marad a régiben, akkor át kell helyezni a bejáratot, a közlekedés zsúfoltabbá válik, műszaki gondot jelent majd az új út helyén álló szennyvízülepítő átköltöztetése. Arról nem is beszélve, hogy a városrészt – és az 1913-ban épített eredeti kórházépület környezetét – elcsúfítja majd a bővítés. A független városvezető arra kérte a tanácstagokat, cselekedjenek úgy, hogy „ne legyünk elődeink csökött utódai”, és ne betonozzanak be hosszú távra egy rossz megoldást.

A telekcsere egy idén november elején tartott ülésen került első alkalommal napirendre. Akkor Benedek-Huszár János azzal érvelt, hogy a cserének köszönhetően a kórházbővítést úgy lehetne megoldani, hogy a jelenlegi bejárót és a kapusházat meghagynák, az új telken pedig nemcsak a tervezett épület férne el, hanem kis parkot is ki lehetne alakítani. A tanácstagok viszont ódzkodtak az üzletre rábólintani: a Transloc tulajdonában levő területet havi 3200 lejért bérelik, ami olyan bevételi forrást jelent a tömegközlekedési vállalatnak, amitől nem lehet eltekinteni. Az ülésen jelen levő Transloc-igazgató, Benedek Csaba azt mondta, magánemberként egyetért azzal, hogy kiemelten fontos a kórház modernizálása, de cégvezetőként csak a rábízott feladattal járó közvetlen érdeket nézheti: számukra a bérből kapott évi közel negyvenezer lej jelentős bevétel, nem szeretne elesni tőle. A polgármester biztosította Benedeket, hogy az általa igazgatott cég nem a város mostohagyereke, szeretnék és fogják is fejleszteni, többek közt elektromos buszokra szeretnének pályázni, de most legyen megértő. Hosszas, meddő vitát követően az előterjesztés végül nem kapta meg a szükséges támogatást.