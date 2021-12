A magyar szülők gyermekeként Ausztráliában született sportoló szerdán egy érzelmes bejegyzésben hozta nyilvánosságra döntését a közösségi médiában, hangsúlyozva, hogy elsősorban hálásnak érzi magát mindazért, amit elért és amit karrierje során a tenisztől kapott. „Hála. Ez az a szó, amit pályafutásom során a legtöbbször mondtam, és ez a szó, ami így a végén a legjobban visszaadja az érzéseimet” – írta a 30 éves játékos.

Konta tinédzserként költözött szüleivel Nagy-Britanniába, 2012-ben kapta meg az állampolgárságot. Elmondása szerint ugyan nem tervezte, hogy angol válogatott lesz, de miután ott nőtt fel, ez tűnt logikus lépésnek.

A világ élvonalába 2015-ben robbant be, majd 2016-ban bejutott az ausztrál nyílt bajnokság elődöntőjébe. A legjobb éve a 2017-es volt, amikor Wimbledonban a legjobb négyig menetelt. Karrierje legnagyobb sikereként ebben az esztendőben megnyerte a miami tornát, s ekkor érte el legelőkelőbb helyezését a világranglistán, melyen a negyedik volt. Ezt követően 2018-ban visszafogottabb teljesítményt nyújtott, de a következő évben a Roland Garroson elődöntőt játszott, Wimbledonban és a US Openen pedig a negyeddöntőig jutott. Pályafutása során 11 ITF- és 4 WTA-tornát nyert meg.

Visszavonulását évek óta húzódó krónikus térdsérülése okozta, mely miatt hosszú ideje alig tudott játszani, s a rangsorban a legjobb százból is kiszorult. Emellett egyéb problémákkal is küzdött korábban, Wimbledonban és a tokiói olimpián koronavírus-fertőzés miatt nem léphetett pályára, ősszel pedig ágyéksérülés is gátolta a játékban.

„Hihetetlenül hálás vagyok, hogy mások útmutatása által sikerült megélnem az álmaimat, hogy azzá válhattam, amire gyerekként vágyakoztam” – tette hozzá a teniszező, aki rendkívül hálás, hogy részese lehetett a WTA-sorozatnak és elérte álmait.

Konta egyébként igazi sportcsaládban született. Dédnagyapja a legendás, sokszoros magyar és Európa-bajnok hajtó, Marschall József, nagyapja, Kertész Tamás 1953 és 1960 között a Ferencváros futballistája volt, aki kétszer – 1955 októberében Csehszlovákia (3–1) és Ausztria ellen (6–1) – pályára lépett a magyar válogatottban is.