Omikron Romániában: karantén és nyomonkövetés

A lefelé tartó járványgörbe ellenére újabb korlátozásokat vezethetnek be Romániában, mivel szombaton két személynél is igazolták a koronavírus omikron változatát. A szigorítások főként az utazókra és a be nem oltott személyekre terjednek ki, és két-három nap múlva lépnek érvénybe.

A koronavírus omikron variánsának romániai megjelenése miatt hozott intézkedéseket Alexandru Rafila egészségügyi miniszter ismertette a kormánypalotában tartott sajtótájékoztatóján. Elmondása szerint az Európai Unión (EU) kívüli országokból (így Nagy-Britanniá­ból is) érkező román és uniós állampolgárok csak 48 óránál nem régebbi negatív RT-PCR-teszt felmutatásával léphetnek be Romániába, és azok, akik nincsenek beoltva, tíznapos karanténba kerülnek. Ugyancsak tíznapos karanténba kerülnek azok a beoltatlan személyek is, akik piros zónás EU-tagállamból érkeznek, és az elmúlt hat hónapban nem estek át a koronavírus-fertőzésen. 14 napos karanténba kerülnek azok a beoltatlan személyek, akik az elmúlt hat hónapban nem estek át a koronavírus-fertőzésen, és nem mutatnak fel a határon egy 72 órásnál nem régebbi negatív RT-PCR-tesztet. Rafila közlése szerint az EU tagállamaiból érkezők az uniós digitális COVID-igazolvánnyal léphetnek be az országba, ugyanúgy, mint eddig.

A karantén azonban nem minden: december 20-tól a Romániába beutazó személyeknek a határátlépés előtt ki kell tölteniük egy nyomonkövetési formanyomtatványt. Ezt már Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár jelentette be a kormányfő, az egészségügyi miniszter, a védelmi miniszter és a Fertőző Betegségeket Ellenőrző és Felügyelő Országos Központ igazgatója részvételével tartott tanácskozás után. Arafat emlékeztetett arra, hogy a nyomonkövetési formanyomtatványt (Passenger Locator Form) már nagyon sok ország bevezette. Ez segítséget nyújt a hatóságoknak ahhoz, hogy szükség esetén felvehessék a kapcsolatot a határátlépés után a beutazó személyekkel – magyarázta. A kormány közleménye szerint a nyomonkövetési formanyomtatvány bevezetésére azért lesz szükség, mert a decemberi ünnepek idején várhatóan sok román állampolgár tér vissza az országba, és időközben terjedni kezdett a világon a koronavírus omikron variánsa.