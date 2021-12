Újrakezdődhet a Ion Iliescu elleni eljárás

Előző írásunk

A lefelé tartó járványgörbe ellenére újabb korlátozásokat vezethetnek be Romániában, mivel szombaton két személynél is igazolták a koronavírus omikron változatát. A szigorítások főként az utazókra és a be nem oltott személyekre terjednek ki, és két-három nap múlva lépnek érvénybe.