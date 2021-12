Sepsiszentgyörgy piaca a legdrágább

21 megyeszékhely piaci árait hasonlította össze a Ziare.com az országos statisztikai intézet adatai alapján, és arra a következtetésre jutott, hogy Erdélyben és a Bánságban az alapvető őszeleji élelmiszereknek magasabb az áruk, mint a Kárpátokon kívüli vidékeken: egy-egy kilogramm krumpli, paradicsom, paprika, uborka, padlizsán, szőlő, túró, egy liter tej és egyetlenegy tojás a sepsiszentgyörgyi piacon szeptemberben 73,29 lejbe került, míg a második helyezett Gyulafehérváron ugyanezért a kosárért 64,89 lejt, Temesváron 62,19 lejt, Râmnicu Vâlceán 61,05 lejt, a legmagasabb munkabérekkel büszkélkedő Bukarestben pedig 60,63 lejt kellett lepengetni. Már 60 lej alatti végösszegekkel Brassó és Kolozsvár következik a sorban. A lista másik végén Brăila áll, ott 48,86 lejért, Karácsonkőn 51,55 lejért, Jászvásáron 52,19 lejért, Bodzavásáron 53,19, Vászlóban pedig 53,39 lejért lehetett ugyanezeket a termékeket megvenni. A szeptemberi felmérés adatai szerint a moldvai megyékben volt a legalacsonyabb az idényzöldség és gyümölcs, a tejtermékek és a tojás ára, de ott is előfordult, hogy egy-egy termékért kiugróan magas árat kértek. A krumpli például Déván volt a legdrágább, kilója 3,31 lej (Sepsiszentgyörgy adatsorában 3 lej szerepel ennél a terménynél), Târgoviștén 1,44 lej volt egy kiló burgonya. A szőlő ára is fordítva alakult: ahol megterem, ott nagyon megkérték az árát – a legjobban Râmnicu Vâlceán, itt 9,38 lejért mérték –, ahol nem, ott olcsóbb volt: Csíkszeredában például a szeptemberi adatgyűjtés idején 4 lejbe került egy kiló.

Meg kell fizetni a helyit

Az előző időszakhoz képest péntek délelőtt csak kevés árus kínálta termékeit a sepsiszentgyörgyi központi piacon, de így is több asztalnál lehetett helyben megtermelt zöldségből és gyümölcsből válogatni. Ezekért a terményekért azonban többet kell fizetni, mint a közeli bódékban kínált, gyakran importból származó zöldségfélékért. Igen magas az ára bizonyos leveszöldségeknek, de a szemes paszulyért vagy dióbélért is viszonylag magas összeget kérnek el a termelők. Egy kiló murok 4–6 lej, petrezselymet helyenként ennek többszöröséért kapni, ára 12–20 lej között mozog, a zellergumót 10 lejért mérik. Fehér hagymát 3 lejért, pirosat 4–6 lejért kapni, a fokhagyma ára kilónként 20–25 lej, és akad termelő, aki a kertjéből származó száraz paszulyt húsz lejért adja. A fehér káposzta 3–4 lej, a vörös 5–6, a karfiol kilója 5 lej, az idei paradicsompaprika – igaz, már nem piros – 6 lej, míg a paprika 8 lejbe kerül. Krumplit kisebb zsákba töltve is kínálnak, egy kiló 1,5–2 lejbe kerül, de volt olyan asztal is, ahol 3 lejt kértek érte. Sok helyen kapni sütőtököt, általában 3–4 lejért lehet hozzájutni. A környéken termett alma kilója 3–4 lej, a körtéért kétszer ennyit kérnek, az ünnepi időszakban kelendőbb dióból fél kilónyi 20 lej. Házi tojást egy termelőnél láttunk, darabja 1,5 lej. (dvk)