Megválasztották az új német kancellárt

Az Európai Unió intézményeinek vezetői gratuláltak Olaf Scholznak. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke jó munkakezdést kívánt a megválasztott német kancellárnak és hangsúlyozta, várakozással tekint a bizalmas együttműködés elé egy erős Európa érdekében. Charles Michel, az Európai Unió tagországainak vezetőit tömörítő Tanács elnöke üzenetében úgy fogalmazott: várom a közös munkát egy erős és szuverén Európáért. A Tanács elnöke egyúttal köszönetet mondott Angela Merkel korábbi német kancellárnak a sokéves együttműködésért. David Sassoli, az Európai Parlament elnöke gratulált a német kancellár megválasztásához, és azt írta: sok sikert és szerencsét kíván a Németország és az Európa előtt álló feladatok megoldásához. Az Európai Parlament várakozással tekint a közös munka elé – tette hozzá Sassoli.

Emmanuel Macron francia államfő üdvözölte Olaf Scholz megválasztását német kancellárnak, úgy fogalmazva, hogy mostantól a folytatást együtt írjuk a franciák, a németek és az európaiak számára. A köztársasági elnök hozzátette, hogy pénteken várja kollégáját Párizsba. Egy másik üzenetben Emmanuel Macron megköszönte a távozó kancellárnak, Angela Merkelnek, hogy soha nem felejtette el a történelem tanításait, és annyit tett értünk és velünk, Európa előrelépése érdekében.

A konstruktív párbeszéd és a közös munka kialakítása iránti reményét fejezte ki Vlagyimir Putyin orosz elnök üdvözlő táviratában. Putyin mind a kétoldalú, mind a nemzetközi napirend időszerű kérdéseiben törekszik a dialógusra a szociáldemokrata új német kormányfővel. Az orosz vezető táviratot intézett a 16 évi kormányzás után leköszönt Angela Merkel kereszténydemokrata kancellárhoz is, akit tegeződve szólított meg, és további barátságáról biztosította. Putyin kifejezte őszinte háláját a gyümölcsöző együttműködésért és a kölcsönösen tiszteletteljes párbeszédre készségért. Emlékeztetett rá, hogy a volt kancellárral folyamatos kapcsolatban áll, és vele együtt megpróbált kiutat találni a legnehezebb helyzetekből is.

Az új német kancellár pénteken bemutatkozó látogatásra Párizsba és Brüsszelbe utazik, az európai uniós intézmények és a NATO brüsszeli székhelyén tesz hivatalos külföldi látogatást. A kormányfőt Párizsban katonai tiszteletadással fogadja Emmanuel Macron francia elnök. A látogatás a Németország és Franciaország közötti szoros kapcsolatok és barátság kifejezése, a megbeszélések középpontjában kétoldalú, nemzetközi és európai kérdések állnak.

A német kancellár Brüsszelben találkozik Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével. Megbeszéléseik elsősorban az uniós tagországok állam-, illetve kormányfőit összefogó Európai Tanács december közepére tervezett ülésének előkészítését szolgálják. Olaf Scholz Brüsszelben megbeszélést folytat Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral is. A találkozóval kifejezi a szövetség fontosságát a német, az európai és a transzatlanti biztonság fenntartásában – közölte a kancellári hivatal.

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke levélben fejezte ki jókívánságait Olaf Scholznak a Németországi Szövetségi Köztársaság kancellárjává történt megválasztása alkalmából. A magyar–német kapcsolatokban jelentős tényezőként tekintünk az évszázados történelmi kötelékünk, a közép-európai rendszerváltás és a német népet megosztó határfelszámolás alapjaira épített európai újraegyesítésre – írta. Kifejtette: Németország kulcsfontosságú partnerünk, így továbbra is elkötelezettek vagyunk sokrétű együttműködésünk fenntartása és fejlesztése iránt. Olaf Scholznak írt levelében Orbán Viktor meghívta az új kancellárt egy jövőre megrendezendő V4–Németország kormányfői csúcstalálkozóra Budapestre.

