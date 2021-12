Csapatépítés gyalogtúrával is

Következő írásunk

Régóta tudjuk: nálunk a feje tetejére állt a világ. Igaz ez a kereset és a költségek közötti arányokra is: minél kevesebbet keresünk, annál több bőrt húznak le rólunk a kiadások. Régóta tudjuk, de most már hivatalos felmérés is igazolt néhány ilyen adatot.