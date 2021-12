Belefáradva, de bizakodva

Csakhogy, e perverz módon arcát váltogató vírus nincs tekintettel az efféle, nosztalgiázással elegyedő, elveszettnek vélt szabadság utáni sóvárgásra. Közönnyel pusztít, és ha csupán fertőzést okoz, akkor is hagy olyan elváltozást, melynek épeszű ember aligha örül. Hiszen kit ne érintene meg, ha kiskorú, egészséges – mindeddig nem is immunizálható! –, rendszeresen sportoló gyermekén a betegség után visszamaradt károsodást észlelne?

Ezért, bár e mostani lazításoknak lélekben örülni lehet, továbbra is szerencsésebb racionálisnak, óvatosnak és elővigyázatosnak maradni. Eddig is túl nagy a veszteség, továbbiakat egyszerűen már nem érdemes kockáztatni. Hogy az egyéni stratégiáját ki hogyan választja meg, személyre szabott, a hatóságok ismételten a lakosságra bízzák, ráadásul az egészségügyi miniszter, szakítva az eddigi fegyelmező gyakorlattal, ezúttal emberibben is fogalmaz. Azt mondja ugyanis Alexandru Rafila, hogy a kormány által elrendelt lazítások a bizalom és a lakossággal való partnerség helyreállításának első lépései. „Vissza kell adnunk az embereknek a reményt, hogy lehet normálisan élni ebben az országban” – tette hozzá, s ez érzékelhetően más szemlélet, mint amikor Ludovic Orban kormányfőként még arra intette a karhatalmat, bírságolják könyörtelenül a szabályszegőket.

Hogy Rafiláék nézete ezúttal mennyire lesz hatásos, kiderül az elkövetkező hetekben. Ugyanis bármiféle szövetséget csak olyanokkal lehet létrehozni, akik partnerekként viselkednek, s e téren bizony megalapozottan lehetnek fenntartásaink. Mifelénk az efféle partnerségek nehezen vagy egyáltalán nem működnek. Sőt, e mostani lazítások azért is vitathatóak, mert – tartva az alig ismert omikron-variánstól – több állam újra korlátozásokat vezet be, és néhány itteni járványügyi szakértő is megalapozatlannak, kockázatosnak véli ezeket az enyhítéseket.

Eme év végi lazítás vélhetően akkor nem okoz majd túlságosan nagy gondot, ha azokat igazolja az idő, akik az omikron hódításával a járvány végét vélik körvonalazódni. Álláspontjuk egyelőre távoli a bizonyosságtól, ezért csupán belefáradva, de bizakodva remélhető: hátha mégis nekik lenne igazuk...