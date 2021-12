A címvédő és az újonc négy napja is összecsapott Brassóban, azt a mérkőzést a házigazdák 6–1 arányban nyerték meg. A szerdai találkozó sem indult kedvezően a vendégek számára, akik a 12. percig tartották a lépést a hazai csapattal, ekkor Konstantin Chernyuk előkészítését Nicklas Huard váltotta gólra (0–1). A folytatásban Gecse Olivér kétperces kiállítást kapott, az emberelőnyt pedig kíméletlenül kihasználta a Brassó, amely rövid idő alatt kétszer is eredményes volt. Az első találatot jegyző kanadai játékos ezúttal az előkészítő szerepében jeleskedett, az átadása után Chase Schaber lőtt a hálóba, aki később Kovács Mátyás passzából is betalált (3–0). Nem sokkal később Szabó Zsolt Ákos kiállítása után ismét emberfórba került a Corona, a 18. percben pedig Timur Rasulov és a duplázó kanadai összjátékát követően utóbbi a harmadik gólját is megszerezte (4–0).

A második harmad kiegyensúlyozott játékot hozott, viszont az Ágyúsok ezúttal sem jegyeztek találatot, ráadásul nőtt a hátrányuk, ugyanis a 32. percben Patrik Machala feliratkozott a gólszerzők közé (5–0). Pelle Torstensson legénysége az utolsó játékrészben a fáradtság ellenére kapaszkodni kezdett, a 41. percben Szergej Pajor előkészítését követően Bíró Mátyás megszerezte a szépítő találatot (5–2). Az újonc a folytatásban sem adta fel a küzdelmet, ennek eredményeként az 52. percben Antal Előd passza után Szabó Zsolt Ákos továbbította a korongot a hálóba (5–2). A vendég együttes a felzárkózás reményében a hajrában is próbálkozott, azonban újabb gólt nem szerzett, így az idényben hatodszor maradt alul, ebből négyszer Brassó ellen. A Háromszéki Ágyúsok hét győzelemmel és hat vereséggel zárják az évet, legközelebb pedig január 4-én lépnek jégre.

Eredmény: Brassói Corona–Háromszéki Ágyúsok 5–2 (gólszerzők: Nicklas Huard 12., Chase Schaber 15., 16., 18., Patrik Machala 32., illetve Bíró Mátyás 41., Szabó Zsolt Ákos 52.).