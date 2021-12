Bocz Attila edző elmondta, idén rekordszámú versenyzővel vágnak neki az országos bajnokságnak. Nyolc alpesi síző képviseli a háromszéki klubot a különböző korosztályokban, ráadásul két kitűnő felnőtt sportoló is a sepsiszentgyörgyi együtteshez igazolt. A 21 éves gyergyószentmiklósi Zöld Róberttel és a 22 éves maroshévízi Kis Tímeával bővült a csapat. Mindketten országos bajnokok, román válogatott versenyzők, emellett kitűnő nemzetközi eredményekkel is rendelkeznek, minden évben dobogóra állhattak a sportiskolák országos bajnoki futamain.

Zöld Róbert 2019-ben megnyerte a nemzetközi SES Kupa műlesikló futamát, amelynek Brassópojána adott otthont. Kis Tímea eddigi legjobb eredménye a színvonalas nemzetközi FIS-viadalokon az ötödik és hetedik helyezés volt. A sepsiszentgyörgyi szakember hozzátette, egy álom vált valóra azzal, hogy segíthetik a székelyföldi sízők fejlődését, egy csapatban igyekeznek összekovácsolni a legjobbakat. Köszöni a bizalmat és a munkát az egykori edzőknek – Elekes László és Kis Vilmos –, akik a folytatásban szintén segítik a háromszéki klub munkáját.

Egy év szünet után a 17 éves Barta Martina Máté ismét versenyez, jó képességű sportolóról van szó, aki korábban már nagyon szép eredményeket elért. A 15 éves Biró Maja szintén román válogatott síző, a 2020-ban rendezett nemzetközi FIS-versenyen dobogós volt, országos és székelyföldi bajnok. A 13 éves Rareș Hinti és a 12 éves Varga-Orbán Csanád szintén próbára teszi magát, előbbi tavaly óta erősíti a háromszéki csapatot, utóbbi viszont újonc az országos bajnoki mezőnyben. A HC kategóriának nevezett korosztályban, amelyben csak 11 éves versenyzők állnak rajthoz, két új síző indul: Florea Csanád és Méder Zsófia. Mindkét versenyző számos győzelemmel, különböző bajnoki címekkel vág neki az újabb kalandnak.

Bocz Attila úgy fogalmazott, kiemelkedő eredményeket várnak a különböző korosztályokból, valamint több nemzetközi megmérettetésre is beneveznek. Az utánpótlás sportolók szintén idénykezdés előtt állnak, Perjessy Kata, Tulit Eszter, Páll Andor, Szabó Aliz, Varga-Orbán Ábel, Tulit Gergő, Méder Csaba, Pethő Andor, Bocz Gergő és Sárkány Regina várja a bajnoki futamokat.

A Székelyföldi Síbajnokság február 5-én kezdődik, a Sport-All Kupa lesz az első forduló, a versenynek Sugásfürdő ad otthont. A háromszéki klub köszöni Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, Kovászna Megye Tanácsa, a Bertis, a Depo, a BoheCar, a Tribel, a Kaban Hotel és a szülők támogatását.