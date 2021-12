SEPSISZENTGYÖRGY. A Tamási Áron Színház Örkény István Tóték című groteszk vígjátékát játssza szilveszterkor, mivel az előadás olyan üzenetet fogalmaz meg, amellyel érdemes új esztendőt indítani. A Bocsárdi László által rendezett szilveszteri előadás december 31-én 18 órakor kezdődik, az előadás hossza három óra. Jegyek kaphatóak a központi jegyirodában és online a biletmaster.ro jegyértékesítő rendszeren. Az első sorokba 50, a tizedik sortól 40 lejbe kerül egy belépő.

Kiállítás

SEPSISZENTGYÖRGY. Az Erdélyi Művészeti Központban megnyílt IttMást – Romániai magyar művészet 1975–1989 között című kiállítás megtekinthető március 12-éig keddtől péntekig 10–17, szombaton 10–18 óráig. ♦ A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes székházában, a Lábas Házban január 2-áig szünetel a látogatás.

KOVÁSZNA. A Kádár László Képtárban január 31-ig látogatható Bede Kincső fotóművész Három színt ismerek a világon című egyéni kiállítása. Jegyár: 4 lej felnőtteknek, 2 lej diákoknak, nyugdíjasoknak. A kiállítás hétfőtől péntekig 11–16 óráig látogatható a járványügyi szabályok betartásával. Látogatócsoportok jelentkezését a 0770 420 087-es telefonszámon várják. ♦ A művelődési ház Ignácz Rózsa Termében január 14-ig tekinthető meg a Kőrösi Csoma Sándor Líceum, a Kovászna Városi Művelődési Ház és a Pro Csoma Sándor Egyesület közös szervezésében a Magyar Nyelv Napja alkalmából megrendezett gyermekrajz-kiállítás. A belépés ingyenes. A tárlat munkanapokon 9–15 óráig látogatható. ♦ A Gazdáné Olosz Ella Képzőművészeti Galériában a művésznő legjelentősebb alkotásaiból álló kiállítás a Városi Művelődési Ház épületében a városi könyvtár órarendje szerint, keddtől péntekig 9–17, szombaton 9–14 óráig látogatható. A belépés ingyenes.

Mozi

A SEPSISZENTGYÖRGYI MŰVÉSZ MOZI műsorán ma: 11 órától Clifford, a nagy piros kutya (magyarul beszélő), 11.15-től románul beszélő, 17 órától Toxikoma (román felirattal), 17.15-től Spencer (román felirattal), 19.15-től Pókember: Nincs hazaút (román felirattal), 19.30-tól Mátrix feltámadások (román felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102.

Képernyő

RTV2. Ma 13 órától: Csillagvirág – Szilágyi Domokost és Palocsay Zsigmondot nagyon szép barátság kötötte össze, sokat kirándultak, Palocsay nagyon „beszédes” képeket készített Sziszről. A Csillagvirág című, 1980-ban készült film forgatókönyvét Palocsay írta, és Csép Sándor műsorvezetővel barátjára, Sziszre emlékeztek. A beszélgetésből sok minden kiderül a 45 éve elhunyt Szilágyi Domokosról és a 86 éve született Palocsay Zsigmondról. Klasszikus zene.

Megjelent

A Székelyföld folyóirat 2021/12. számában verssel jelentkezik Czegő Zoltán, Demeter Arnold, Fehér Imola, Fellinger Károly, Marton Ágnes, Orcsik Roland, Tatár Sándor, Vasas Tamás, Vári Csaba, Völgyi Anna. Prózát publikál Balázs Attila, Bangha Mónika, Csikós Attila, Nádasi Krisztina, Pintea László; Răzvan Petrescu novellája Bertóti Johanna fordításában olvasható. A Pályakép rovatban Simó Márton beszélget Balázsi Dénes nyugalmazott magyartanárral, helytörténésszel. A Ködoszlásban Nagy Emőke A nagy szent család kultusza a késő középkori Magyarországon és annak székelyföldi vonatkozásai című tanulmánya olvasható. Az Ujjlenyomatban Másréti Kató Zoltán Pokolsár címmel közöl oral history típusú írást. Az Alma Materben Tánczos Vilmos Eigel Ernőre, a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium matematikatanánára, igazgatójára emlékezik. A Szemlében a Székelyföld-díjasok (Bangha Mónika író, Nagy Attila költő, Romsics Ignác történész és Vörös István író-költő) laudációi olvashatók. Kritikát Bene Adrián közöl Tamás Dénes Az élő ház című kötetéről, Borsodi L. László Orcsik Roland Legalja című könyvéről, Lőrinczi Dénes Nemes Gyula Népem biztonságát őrzöm című kötetéről, Máriás József pedig a Köszörű időben című antológiáról. Ugyanitt rövid ajánlók olvashatók a Székely Könyvtár sorozat 96–100+ kötetéről: Benkő József: Transsilvania specialis; Földi István: Századelő az udvartereken; Gazda József: A Székelyföld történetéből; Király László: Kék farkasok; Egyed Emese: Válogatott versek; Siklódy Ferenc: Könyvjegyek II. A lapszámot Szentes Zágon fotói illusztrálják. A Székelyföld megvásárolható a H-Press lapárudáiban, könyvesboltokban, előfizethető a postán vagy banki átutalással. További részletek: www.szekelyfoldfolyoirat.ro

Vöröskereszt-tombola

A karácsonyi tombolahúzás nyertes számai: 1165, 355, 120, 711, 857, 625, 928, 498, 743, 746, 332, 883, 748, 186, 266, 430, 809, 148, 608, 1011, 503, 212, 110, 36, 1199, 671, 929, 403, 742, 1101, 1067, 904, 1001, 459, 1077, 207, 22, 113, 338, 48, 129, 258, 1019, 404, 1181, 335, 119, 387, 613, 24, 1058, 84, 56, 791, 492, 252, 256, 1014, 395, 37, 393. A nyeremények átvehetők január 10-től kezdődően a Kovászna Megyei Vöröskereszt székhelyén, Sepsiszentgyörgyön a Kós Károly út 7. szám alatt.

Kisvonattal Sugásfürdőre

Sugásfürdőre is utazhatnak a sepsiszentgyörgyiek a nemrég üzembe helyezett kisvonattal. A turistavonat január 9-ig szerdától vasárnapig 11–16 óráig Sugásfürdőre, 17–19 óráig a városban közlekedik. Sugásfürdőre óránként indul a szerelvény a Borvíz utcából, a Vártemplom melletti parkolóból: a városból egészkor, Sugásfürdőről pedig félkor tér vissza. Jegy a helyszínen váltható, gyermekeknek 3, felnőtteknek pedig 5 lejbe kerül. A téli sportok kedvelői ugyanakkor továbbra is igénybe vehetik a Multi-Trans sugásfürdői menetrend szerinti járatait, ezek keddtől vasárnapig 10 órakor indulnak a Lábas Ház előtti megállóból.

A kalandvonat a téli va­kációban a városban is közlekedik, az érdeklődők 17 és 19 óra között szállhatnak fel rá a Bod Péter Megyei Könyvtár előtt, ahonnan a járatok minden órában kétszer, félkor és egészkor indulnak. A városi körutazás ára is gyermekeknek 3, felnőtteknek 5 lejbe kerül. Hétfőn és kedden, illetve január 1-jén és 2-án a kisvonat nem közlekedik.

Röviden

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRA számíthatnak mindazok, akiket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt jogsérelem ért. Telefon: 0741 568 527.

SZÜNETEL A FOGADÓNAP. A Volt Politikai Foglyok Háromszéki Szervezete értesíti tagságát és az érdekelteket, hogy a szövetség szokásos pénteki fogadónapja január 17-ig az ünnepek miatt szünetel.

A TEGA újévkor is a megszokott program szerint szállítja el a hulladékokat. Az ügyfélfogadás december 31-én, pénteken szünetel.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Farmacom (telefon: 0267 317 318, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), Kézdivásárhelyen a Dózsa György utcai Ambrózia gyógyszertár teljesít szolgálatot.