– Közel három hónapja szerepel a csapat a román bajnokságban, tizenhárom mérkőzést játszottatok, hét győzelem és hat vereség, 80 szerzett és 44 kapott gól a mérlegetek. Hogyan értékeled a csapat eddigi teljesítményét?

– Ha csak a szerzett és kapott gólokat nézem, akkor már erről elmondhatom, hogy pozitív az eddigi teljesítményünk. A bajnokság jelenlegi rangsora nem mérvadó, hiszen az előttünk álló csapatok több mérkőzést játszottak, szóval igyekszünk a saját feladatunkra összpontosítani és a lehető legjobban végezni a munkánkat abban a reményben, hogy a folytatásban is sikerül meglepetést okoznunk.

– Nem lehet figyelmen kívül hagyni a két bravúrgyőzelmet sem, hiszen előbb a Gyergyói HK, majd a Csíkszeredai Sportklub hajtott fejet előttetek. Mit jelentenek ezek a sikerek számotokra?

– Nagyon jól kezdtük a pontvadászatot, adott pillanatban veretlenek voltunk, előbb a Sportul Studențesc, majd a Sapientia U23 ellen nyertünk. Van időnk felkészülni a mérkőzésekre, ha a játékosok mindent beleadnak edzéseken, akkor a papíron esélyesebb ellenfeleket is meglephetjük, ahogy ezt már kétszer is bizonyítottuk. Ez történt Gyergyószentmiklós vendégeként, amikor egy nagyszerű kapusteljesítmény kifogástalan hozzáállással párosult. Úgy gondolom, az igazi áttörést a Sportklub elleni hazai siker jelentette, amikor hazai közönség előtt győztünk. Ezek a bravúrgyőzelmek arra engednek következtetni, hogy már az első hónapokban nagyon jó munkát végeztünk, igyekszünk továbbra is ezen az úton haladni.

– Becsúszott egy nagyarányú meglepetésvereség hazai pályán a Steaua ellen. Feltételezem, tanultatok a hibákból, és arra törekedtek, hogy visszavágjatok.

– Ezt úgy nevezném, hogy jókor jött a pofon. A csapat alapításakor nem igazán kellett a bukaresti alakulattal számolni, mert tudtuk, hogy kiket fogunk a klubunkhoz leigazolni, aminek köszönhetően tudatában voltunk annak, hogy az ötödik pozíció biztosan megvan, a negyedik helyért pedig meg kell küzdeni. Úgy vélem, pozitív hatással voltunk a Steaua költségvetésére, a megjelenésünkkel több pénzt kaptak, így több légióst igazolhattak. Ellenük az első mérkőzést megnyertük, és talán nem sikerült feldolgozni a következő napra, hogy győztünk, így belefutottunk egy nagy zakóba.

– Egyelőre úgy néz ki, hogy a Corona bizonyult számotokra a mumusnak, ugyanis mind a négy mérkőzéseteket elvesztettétek ellenük, nem sikerült fogást találni a címvédőn.

– Az idény elején a terveink között szerepelt legalább egy olyan ellenfél legyőzése, amelyik az Erste Ligában szerepel, főként a tisztességes helytállás volt a célunk. Ehhez képest eddig két meglepetésgyőzelmet is behúztunk, pedig az érték- és tudásbeli különbség elég nagy a gyergyószentmiklósi és a csíkszeredai csapathoz képest, ráadásul ezek az együttesek jóval rutinosabbak. A Corona érvényesítette a papírformát ellenünk, habár az első két mérkőzésen megszorongattuk a bajnoki címvédőt, legyőzni viszont nem tudtuk, ugyanis kihasználták azt, hogy tapasztaltabbak.

– Elnökként hogy értékeled a vezetőedző eddigi munkáját?

– Számunkra az volt a legfontosabb, hogy megfelelő személyiséggel rendelkező edzőt igazoljunk, a kiválasztásban pedig nagyon sokat segített a Székelyföldi Jégkorong Akadémia szakmai stábja. A játékoskeretünk nagy része fiatal jégkorongozókból áll, akik az akadémia kötelékében tanulták az alapokat, meglépték a lépcsőfokokat, ezért olyan trénert kerestünk, aki utánpótlásligában is dolgozott korábban. Véleményen szerint Pelle Torstensson a számunkra megfelelő szakember, aki megvalósította az elképzelésünket, sőt, eredményesség szempontjából túl is teljesített. A magatartása, a stílusa, a munkamorálja egy elit hokiligából érkező edzőhöz méltó, szóval nagyon jól választottunk, és reméljük, a következő szezonban is szeretne nálunk maradni. Az edzővel és a belföldi játékosokkal három évre szóló szerződést kötöttünk, mert fontosnak tartjuk, hogy letegyük az alapköveket, a folytatásban pedig tégláról téglára igyekszünk építkezni.

– Az alapszakaszban még 15 mérkőzésetek lesz, hat hazai környezetben, kilenc pedig idegenben. Mik az elvárások?

– Úgy gondolom, a két meglepetésgyőzelem ellenére a középmezőnybe tartozunk, így a tétmérkőzéseket a Steaua és Galac ellen játsszuk január végén. Ezeket szeretnénk sikerrel venni, látványos teljesítményt nyújtani a közönségnek, valamint szeretnénk tovább csiszolni a játékosokat, a lehető legtöbbet kihozni belőlük.

– Galac ellen még nem játszottatok. A Duna-parti csapatban is vannak orosz légiósok. Mire számítotok?

– Galac érdekes csapat, hiszen annak ellenére, hogy hat légióst lehet használni a román bajnokságban, a Duna-parti együttes 11 külföldi jégkorongozót foglalkoztat, ami azt jelenti, hogy van köztük honosított is, ehhez még hozzájön néhány ügyes székelyföldi tehetség, így egy kiváló együttes van ott. Ami számunkra előnyt jelenthetett, hogy a Galac rövid cserepaddal rendelkezik, emiatt pedig az idény közepén, mondhatni, elfogynak. A nyári felkészülésünk nagyon jól sikerült, látszik a játékosokon, hogy jól érzik magukat, szóval úgy érzem, az edzőnk megtalálja az ellenszert a galaci csapat játékára.

– Januárban meccsdömping vár rátok, már 4-én, kedden jégre léptek. A fiatal csapatotok állja majd a sarat?

– Sikerült úgy kialakítani a programot, hogy az ünnepek alatt nem játszottunk, így tizenhárom találkozó után egy rövidebb pihenőt tudtunk adni a játékosoknak, mindenki otthon karácsonyozhatott. Kedden már megkezdtük az edzéseket, készülünk a Gyergyói HK elleni összecsapásra, amelyet január 4-én rendeznek. Ezt követően a Sapientia U23 csapatával mérkőzünk meg, ennek a két mérkőzésnek Karcfalva ad otthont, majd következik a Sportul Studențesc. A folytatásban jönnek majd a Steaua és a Galac elleni rangadók. Jövő hónapban kilenc mérkőzésünk lesz, tehát a napokban arra törekszünk, hogy előkészítsük ezeket a találkozókat.

– A klubot a két városi önkormányzat mellett Kovászna Megye Tanácsa is támogatja. Kaptok emellett támogatást a magyar államtól is?

– A klubot Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala, valamint Kovászna Megye Tanácsa hozta létre és támogatja anyagilag. Csapatunk költségvetése ebben az idényben 600 ezer euró, aminek tíz százaléka önrész, ezt pedig a támogatók segítségével sikerült begyűjteni. Ebbe a költségvetésbe belefért az, hogy külföldi edzőt hozzunk, hogy három orosz légióst is foglalkoztassunk. A magyar államtól direkt módon nem kapunk támogatást, viszont a játékoskeret magját a Székelyföldi Jégkorong Akadémia adta a Sapientia U23 csapatán keresztül, amelyet köztudottan magyar állami támogatásból tartanak fent. A székelyföldi jégkorong fejlődésének alapját a sport és az infrastruktúra szempontjából is a magyar állam adta meg az elmúlt hat évben, 2023-ra pedig egy újabb felnőttcsapatra elegendő játékoskeretet sikerülhet kitermelni.

– Mi a helyzet a jégcsarnok építésével? Mikor kezdik a munkálatokat?

– Mivel Kézdivásárhelyen elkészült a jégcsarnok, így erre támaszkodva létrehoztuk a háromszéki felnőtt jégkorongcsapatot. A hoki a drága sportágak közé tartozik, szóval nem láttuk annak értelmét, hogy a háromszéki városok külön klubot tartsanak fent, ezért összedolgoztunk, megalakult a Háromszéki Ágyúsok, ami kiváló tervnek indult, és úgy tűnik, hogy működőképes lesz a jövőben is. A céljaink között szerepel az Erste Ligában indulás, amihez megfelelő infrastruktúra szükséges, ennek az elvárásnak pedig az 500 férőhelyes kézdivásárhelyi műjégpálya nem tesz eleget. A sepsiszentgyörgyi jégcsarnok megépítésén dolgozunk nap mint nap, a tervek már elkészültek, hamarosan a közbeszerzési folyamat is elkezdődik. Azt reméljük, hogy a 2024–2025. évi szezonra elkészül a sportlétesítmény, így az Ágyúsok Sepsiszentgyörgyre költözhetnek, ahol Erste Liga-mérkőzéseket játszhatnak. Ha ez megvalósul, a kézdivásárhelyi műjégpályát sem hagyjuk kihasználatlanul, erre pedig több tervünk is van. Az egyik az, hogy a magyar bajnoki meccseket a megyeszékhelyen, a román bajnoki találkozókat pedig Felső-Háromszéken játsszuk. A másik lehetőség, hogy sikerül kinevelni egy újabb csapatra való jégkorongozót, akiknek létrehoznánk egy alakulatot, amely a román bajnokságban játszhatna, a hazai mérkőzéseket pedig Kézdivásárhelyen rendeznénk. Ez természetesen a jövőben eldől, és főként azon múlik, hogy milyen ütemben fejlődünk.

– Néhány hónap után jobban átlátjátok a helyzetet, mik a rövid és hosszú távú terveitek?

– Az Erste Liga-szereplésért meg kell dolgozni, viszont már elkezdtük a tárgyalásokat a Magyar Jégkorongszövetséggel, az elmúlt féléves tevékenységünk pedig alapot adott arra, hogy felfigyeljenek ránk. Komoly gazdasági és infrastrukturális feltételeknek kell eleget tenni ahhoz, hogy a magyar bajnokságban szerepelhessünk. Célunk, hogy a helyi gyerekeknek itthon tudjunk fejlődési lehetőséget biztosítani, erről szólna a szereplésünk a magyar pontvadászatban is. Arra törekszünk, hogy a tehetséges fiataloknak ne kelljen elhagyniuk a szülőföldet azért, hogy magasabb szinten játszhassanak. Természetesen, ha lesz olyan, aki ennél is feljebb lép, akkor nagyon boldogok leszünk. Azért dolgozunk, hogy a sepsiszentgyörgyi jégcsarnokban diadalmaskodjunk a Csíkszeredai Sportklub felett a magyar bajnokságban. Bízom benne, hogy lesz egy olyan év, amikor kosárlabdában, jégkorongban és labdarúgásban is egyszerre lesz bajnokcsapata Sepsiszentgyörgynek. Hajrá, Pingvinek! Hajrá, Bikák! Hajrá, Ágyúsok!