Még egy évforduló

Most egy éve kezdték el a koronavírus elleni oltásokat beadni. Akkor még abban reménykedtünk, hogy egy szúrással meg lehet adni a kegyelemdöfést a járványnak, és nem lesznek idén karácsonykor, szilveszterkor is mindenféle korlátozások, és szabadok leszünk, mint a madár. De azóta a járvány szárnyát szegte boldogságunk kék madarának.

Kezdetben sokan attól tartottak, hogy a gyógyszergyárak nem győznek elég oltóanyagot előállítani, de aztán kiderült: sokan nem akarják szúratni magukat, és annyi védőoltás állt rendelkezésre, hogy a fele is elég lett volna, s rengetegnek járt le aztán a szavatossága. A gyógyszergyáraknak nem kell aggódniuk, mert ha így megy tovább, még évekig (netán évtizedekig?) gyárthatják a Covid elleni vakcinákat. Mostanig már nyolcmilliárd dózist adtak be, és a koronavírus elleni harc mellett zajlik egy oltáspártiak és oltásellenesek közti állóháború is, amelyben nálunk az oltásellenesek állnak győzelemre. Az oltáspártiak azzal érvelnek, hogy az oltással életek százezreit mentették meg, de attól még nem hatódtak meg azok, akik oltás nélkül is élve maradtak.

Szerencsére az amerikai gyógyszerfelügyelet engedélye­zett egy szájon át szedhető Covid-gyógyszert. Aki fél a tűszúrástól, és azért nem oltatja be magát, ha netán megbetegszik, szedheti a Paxlovid nevű gyógyszert, amely csökkenti a kórházba kerülés és az elhalálozás kockázatát azoknál, akiknek esélyük van a betegség súlyos (társbetegségekkel fűszerezett) lefolyására. Egészségügyi minisztériumunk rögtön rendelt is belőle. Csak azt nem lehet tudni, hogy ha azt fel is írja az orvos, vajon a vírustagadó beteg be fogja-e venni.

Egyelőre sajnos még ott tartunk, hogy újabb és újabb szigorításokat vezetnek be világszerte. Idén karácsonykor több mint 2000 repülőjáratot függesztettek fel. Újabb korlátozásokat vezettek be egy sereg nyugat-európai országban is, mint a maszkviselést, karácsonyi vásárok betiltását, a családi összejöveteleken való részvétel korlátozását, a vendéglők nyitási idejének csökkentését. Ezek a nyavalyás vírusok biztosan az éj leple alatt támadnak, mert sok országban tiltják be az éjszakai kijárást, bezárják a klubokat, mert biztosan a vírusok is oda szeretnek járni mulatni. Vannak Európában olyan országok, ahol magán- és családi találkozókon csak tíz személy vehet részt. Ezt nem tudom, hogy ellenőrzik. Valószínű, ha zajonganak a szomszédok, feljelentik őket, majd kimegy a rendőrség és megszámolja, hányan vannak. Belgiumban több karácsonyi vásárt is bezártak. A németek az omikron által okozott megbetegedések számának robbanásszerű növekedésére számítanak.

Emmanuel Macron arra kérte franciáit: „vigyázzanak egymásra”, főleg úgy, hogy készíttessenek tesztet a családi összejövetelek előtt. Ez jó ötlet. A vendégtől nyáltesztet veszünk: ha nem köp, akkor léphet. De hol állomásoztatjuk a látogatót, amíg meglesz az eredmény? A hidegben pofátlanság lenne kinn tartani az utcán, az udvaron vagy a lépcsőházban… Skóciában is bezárják az éjszakai klubokat, de az jó, mert így azokban nem lehet költekezni, s a fukar skótok spórolhatnak. Hogy a bőkezű skótok hol sörözzenek a havereikkel, ha nincsenek pubok, arra nem született megoldás. Nagy-Britanniában a borzas Boris Johnson karácsonyi üdvözletében arra szólította fel a királynő alattvalóit, hogy oltassák be magukat, és azt tekintsék úgy, mint egy „csodálatos” ajándékot. Az olaszokat is szoríthatja a csizma, mert ott a miniszterelnök szintén szigorításokról beszél.

Nálunk szerencsére olyan veszélyek nem fenyegetnek, mint a túloltakozott Nyugaton. Iohannis nemrégiben összehívta a kormánykoalíció vezéreit, mégpedig kedvenc pártjának, a liberálisoknak, valamint a nemrég még áruló vörös pestiseseknek és a mindig megalkuvásra képes magyaroknak a főnökeit, és megtárgyalták az egészségügyi miniszter által kezdeményezett törvénytervezetet, amely – mondhatni – kötelezővé tette volna az oltást az állami és magáncégek alkalmazottai számára. De mivel a (beoltott) nép szava halk, az AUR-os oltástagadóké viszont hangos, meg hát ugye Isten szava mindig az, amelyik a hangosabb, népvezéreink lemondtak erről, azzal takarózva, hogy az intézkedés, ki tudja, esetleg alkotmányellenes lehet.

A szociáldemokrata vezér, Marcel Ciolacu különben megmondta, hogy a Covid-igazolvánnyal nem rendelkező törvényhozóknak nem lehet megtiltani a parlament épületébe való belépést, mert azzal akadályoznák őket mandátumuk gyakorlásában, de szankciókat lehetne kiróni rájuk. És ahogy ismerjük a honatyák munkaszeretetét, ők akár a büntetést is kifizetik, csak hogy értünk dolgozni tudjanak.