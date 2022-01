Az elmúlt esztendő néhány fontos, lapunkban is teret kapó gazdasági vonatkozású eseményét elevenítjük fel röviden. A járványhelyzet által meghatározott második évben a gazdasági szereplők, de a döntéshozók is immár kissé rutinosabban tudták kezelni a folyamatokat, így a makrogazdasági mutatók ismét növekedési pályára álltak. Ennek ellenére aligha mondhatjuk, hogy kimagasló gazdasági eredmények évét zártuk, hiszen legtöbb esetben messze nem lehetett elérni a járvány előtti szintet.

JANUÁR

Helyi adóemelés inflációs szinten. 3,8 százalékkal nőnek a helyi adók és illetékek – döntött a sepsiszentgyörgyi önkormányzat. Ugyanakkor érvényes marad az az előírás, hogy akik március 31-ig törlesztik a teljes évi adójukat, kilencszázalékos kedvezményben részesülnek, ha a befizetés napján nincs korábbi adó- vagy illetékhátralékuk. A különleges illetékeknél felére csökkent a működési engedélyek kiváltásának költsége a kereskedelmi és közélelmezési szolgáltatásokat biztosító egységek számára, amennyiben 500 négyzetméternél kisebb felületen dolgoznak. Az ennél nagyobb felületen működő egységeknek viszont többet kell fizetniük, mint egy évvel korábban. Mérséklődött továbbá a közterület-foglalási illeték a vendéglátóegységek teraszainál. Ugyanakkor az előző évekhez hasonlóan az elhanyagolt állapotban lévő, városképet rontó épületek tulajdonosaira jelentős többlet-ingatlan­adót róttak ki.

A nemzeti újrakezdés éve. A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) döntése értelmében 2021 a nemzeti újrakezdés éve volt. Új elemekkel bővülve folytatódnak az oktatás, a kultúra, az ifjúság, a család, a gazdaság, az egyház, a sport és az egészségügy területén indított támogatások. A nemzeti jelentőségű intézmények és programok támogatása révén 83 nemzeti jelentőségű intézményt, 12 nemzeti jelentőségű programot, a programokon belül pedig további 170 intézmény és szervezet programjainak fenntartható működését biztosítja a nemzetpolitikai államtitkárság. Az egységes Kárpát-medencei gazdasági tér erősítése jegyében bővítik a külhoni magyar vállalkozók támogatását célzó mentorprogramot, amelyet a Vajdaság után a többi külhoni régióra is kiterjesztenek.

Növekvő államadósság. 2020. november végéig az állam­adósság 463,963 milliárd lejre (95,195 milliárd euró) nőtt, ami a bruttó hazai termék (GDP) 44,4 százaléka, míg 2019 végén 373,6 milliárd lej volt az államadósság, ami a GDP 35,3 százalékának felelt meg – közölte a pénzügyminisztérium. Az államadósságból 16,42 milliárd lejt tett ki november végén a rövid lejáratú adósság, a többi közép- és hosszú távú. Az államadósság nagy részét a kötvények alkották. A központi közigazgatás adóssága 448,7 milliárd lej volt, az önkormányzatoké 15,263 milliárd lej.

Költségvetés-előkészítés. Módosítani készül a nyugdíjtörvényt és az egységes bértörvényt a kormány – jelentette be Florin Cîțu kormányfő, hiszen „innen kezdődik a költségvetés felépítése”. A miniszterelnök a törvény szerint szeptemberben esedékes nyugdíjemelést elhalasztaná, hiszen az egy évvel korábbi emelések máris nyolcmilliárd lejes pluszköltséget jelentenek, további hárommilliárd lejre rúg a gyermekpénz 2020-as növelése, vagyis a GDP 1,1 százalékáról van szó. Ráadásul szerinte az egységes bértörvény sem hozta meg a várt eredményeket, most is vannak visszásságok a közalkalmazottak fizetését tekintve, számtalan módosítás és kivételezés is történt a jogszabály elfogadása után.

Nem lehet negyvenszázalékos emelés. „Illúzió” a nyugdíjak 40 százalékos emelése – nyiltakozta a munkaügyi miniszter, hiszen ez 138 milliárd lejes terhet róna az állami költségvetésre, amelyet azonban Románia nem engedhet meg magának. Raluca Turcan szerin elfogadnak egy új nyugdíjtörvényt, majd másfél év alatt újraszámolnak minden nyugdíjat. (Ami aztán nem történt meg.)

StartUp Now. Háromszéken 23, Brassó megyében 6, Maros megyében 3, Szeben, Fehér és Hargita megyében 2–2 új vállalkozás indult, összesen 87 munkahelyet hozva létre a Kovászna Megye Tanácsa által irányított, a Központi Fejlesztési Régióban lebonyolított StartUp Now európai uniós vállalkozásfejlesztő projekt révén.

Alapkamat. A Román Nemzeti Bank igazgatótanácsa újabb történelmi mélypontra, 1,25 százalékra mérsékelte a hazai alapkamatot.

Kis támogatási csomag. Romániának volt a legkisebb támogatási csomagja a járvány gazdaságra gyakorolt hatásai leküzdésére. A Moody’s nemzetközi hitelminősítő intézet elemzése szerint a kormány a GDP mintegy 4 százalékának megfelelő forrást biztosított 2020-ban, miközben Bulgária 7, Horvátország 8, Szlovénia, Szlovákia és Lengyelország 10, Magyarország 12, Csehország közel 20 százalékot.



FEBRUÁR

Gyermekpénz. Február 1-jétől már a 20 százalékkal emelt összegű, havi 214 lejes gyermeknevelési támogatást folyósították a 18 éven aluliaknak.

Egy évtizeddel vetette vissza a vírusválság a hazai idegenforgalmat: a turisták száma a 2010-es szintre mérséklődött, 2020-ban ugyanis 6,3 millió turistát regisztráltak a hazai szálláshelyeken – közölte a statisztikai intézet. A 2019-es forgalomhoz képest ez több mint ötvenszázalékos csökkenést jelent, miután tíz éven keresztül az ágazat folyamatosan fejlődött.

Minimálbér. A 458 euróra tehető januári minimálbér több mint száz euróval magasabb, mint Bulgáriában, de meghaladja a 442 euróra tehető magyarországit is. Az Európai Unió statisztikai intézetének adatai szerint hasonló összegű minimálbért szab meg a kormányzat Lettországban (500 euró) és Horvátországban is (563 euró), ám ez is csupán mintegy negyede a legmagasabb, luxemburgi minimálbérnek, ahol 2202 eurónál kevesebbet nem lehet fizetni egy alkalmazottnak. Ugyanakkor az unió hat államában nincs megszabott minimálbér a munkaerőpiacon.

Csökkenő export-import. A hazai gazdaság kivitele 9,9 százalékkal, 62,175 milliárd euróra csökkent 2020 végére 2019-hez mérten, ugyanakkor a behozatal is visszaesett 6,6 százalékkal, értéke 80,562 milliárd euróra mérséklődött. Románia külkereskedelmi mérlegének hiánya elérte a 18,387 milliárd eurót, ami 1,088 milliárd euróval haladta meg a 2019. évi adatot.

Mérsékeltebb zsugorodás. A 2020 negyedik negyedévének jobb teljesítménye folytán a bruttó hazai termék (GDP) mindössze 3,9 százalékkal esett vissza, ami a kormány és az elemzők minden korábbi várakozásánál kedvezőbb adat.

Rendelet a költségvetés elfogadása előtt. A kormány kiadások csökkentését célzó sürgősségi rendelete értelmében megszorításokat vezetnek be, többek között megvonják a prefektusi hivatalok alkalmazottjainak nyújtott 30 százalékos úgynevezett COVID-pótlékot, továbbá 2021-ben 1442 lej marad a nyugdíjpont értéke, és megszüntetik az egyetemisták ingyenes vasúti szállítását, helyette 50 százalékos kedvezményt kapnak.

Költségvetés. A kormány által elfogadott állami és társadalombiztosítási költségvetésnél a GDP 7,16 százalékára rugó államháztartási hiánnyal számolnak, miután Románia az előző évet 9,79 százalékos deficittel zárta. A büdzsé megtervezésénél 4,3 százalékos gazdasági növekedést, 2,4 százalékos inflációt, 310 ezer munkanélkülit és 3100 lejes nettó átlagbért vettek alapul. Jelentős kiadáscsökkentések mellett a kormány 174 milliárd lejes költségvetési bevételt és 326 milliárd lejes kiadást irányzott elő, a deficit több mint 87 milliárd lej. A társadalombiztosítási költségvetés tervezete 90 milliárd lejes bevételeket és kiadásokat irányoz elő.



MÁRCIUS

Módosítások nélkül. A parlament együttes ülésén módosítások nélkül fogadták el a koalíciós kormány állami költségvetési és társadalombiztosítási költségvetésének tervezetét. A szociáldemokrata ellenzék által beterjesztett több mint 3500 módosító indítvány mindegyikét elutasították.

Egyesület az újraindításért. A gazdaságnak a koronavírus-járványt követő újraindítását elősegítő egyesületet hozott létre Grüman Róbert vállalkozó, Kovászna Megye Tanácsának korábbi alelnöke, Orbán Miklós mezőgazdasági vállalkozó és Kelemen Szilárd közgazdász. A Startup Covasna névre keresztelt szervezet fő célja ösztönözni a pályázati kedvet azok körében, akik vállalkozást szeretnének indítani, illetve szakmai segítséget nyújtani az elérhető támogatások kihasználásához.

Terelőút. Elégedetlenek a szotyori földtulajdonosok a készülő sepsiszentgyörgyi terelőút nyomvonalával, a felvásárlási árral, sérelmezik az egész eljárást és módosításokat kérnek, sőt, perelni is hajlandóak.

Spórolunk. Paradox módon 2020-ban jelentősen nőtt azoknak a személyeknek a száma, akik százezer euró fölötti banki megtakarítással rendelkeznek. A Banki Betétek Garanciaalapja által közzétett adatok szerint, 2019-ben még negyvenezer ilyen ügyfelet tartottak nyilván, 2020 végére azonban számuk elérte a 47 338-at, a betétek összege pedig meghaladta a tízmilliárd eurót. Szakértők szerint a járványhelyzet miatt az embereknek kevesebb extraköltségük volt, s bár a bankok rendkívül alacsony kamatot fizetnek, a megtakarítások biztonsága fontosabbá vált.

Hipermarket. Erdély legújabb és Sepsiszentgyörgy első Carrefour üzletét nyitotta meg a Carrefour Románia a város új kereskedelmi központjában, a Sepsi Value Centre-ben.

Mezőgazdasági támogatások. A szakminiszter bejelentése szerint 2021-ben és 2022-ben összesen 6,2 milliárd euró igényelhető az unió garancia- és vidékfejlesztési alapjaiból.

Foglalkoztatás. A hazai foglalkoztatási adatok szerint az aktív lakosság mintegy hetven százaléka dolgozik, ám a teljes lakosságra vetített foglalkoztatási ráta ennél jóval alacsonyabb. Bár a hivatalos statisztikai adatok még mindig 22 millió fölöttire teszik a hazai lakosság számát, a külföldön dolgozók magas aránya miatt nem tudni, hány ember él életvitelszerűen az országban. A REVISAL elektronikus alkalmazott-nyilvántartó rendszerben az év elején több mint 5,5 millió munkaszerződést tartottak nyilván, ez azonban nem jelenti azt, hogy ennyi munkavállaló dolgozik hivatalosan, hiszen egy személy akár több munkaszerződéssel is rendelkezhet. Becslések szerint a két vagy több munkaszerződéssel rendelkezők száma eléri a félmilliót, így talán nem áll messze a valóságtól, hogy hivatalosan ötmillió munkavállalóval lehet számolni.