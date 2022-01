Az egerpataki Balykó Elek háromszéki vándor székely huszárról (1810–1895) nemrég írtunk Mesélő falvaink sorozatunkban, lám, lépett a szülőföld is, ugyanis dr. Székely Zsolt Sepsiszentgyörgyön élő egyetemi előadó tanár és régész egy újabb Balykó Elekkel kapcsolatos kiadvánnyal lepett meg, amely az emlékiratot tartalmazza, előszóval és jegyzetekkel is Székely Zsolt látta el.

„Érdekes, izgalmas történet – írja levelében. – Előbb Árvay József levéltáros írt róla a Korunkban egy rövid ismertetőt, majd Apám (dr. Székely Zoltán, a Székely Nemzeti Múzeum régész-igazgatója – Kgy. Z. megj.) szerette volna kiadni, ő is írt egy előszót, majd én újabban lábjegyzetekkel és bevezetővel most – végre –, 70 év után megjelentettem. Erdély földje mindig a naplók, emlékiratok és a történelmi visszaemlékezések klasszikus színtere volt. A történelem erői gyakran alakították át életformáit, s a változó századokban csak az örökös harc és a szenvedés volt állandó. Székelyföld vonatkozásában elmondhatjuk, hogy történelmének nagy részét szegénységben és létét fenyegető bizonytalanságban élte le. Ezért is volt gyakori jelenség az elvándorlás, a boldogulás idegen földön való keresése. Mit keresett a szabad székely a napóleoni háborúkban, Galíciában, Morvaországban? Nem jókedvéből barangolt a székely Európában, a Habsburg Birodalomban.”

Balykó Elek nem járt be három kontinenst, mint Jelky András, sem szobrot, sem emléktáblát nem kapott – eddig – itthon, a szülőföldjén, de itt született és itt is halt meg. Útjairól naplót vezetett, amelyet jelenleg a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban őriznek. Nevezhetjük háromszéki székely vándornak, aki Nagyenyedtől Debrecenig gyalog tette meg az utat, útjában több települést megismert, és bejárta Közép-Európa tájait, önéletírása erdélyi kéziratos emlékirat-irodalmunk kései terméke.

A témakörhöz kapcsolódóan tudtuk meg, hogy a Balykó-kézirattal, a família családi táblázatával a Budapesten élő Bitai Balykó Péter is foglalkozott, mi több, a Réty községhez tartozó Bita faluban a Balykó nevet viseli jelenleg is Bitai Ernőné Balykó Ibolya és, bár nagyon megfogyatkozott a család, a Balykók utcája nevet viseli jelenleg a település egy kisebb belső utcája is.