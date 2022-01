Legnaposabb oldala pedig a Verőfény, amely központi tájékon, jobb kéz felől húzódik. Gyakran tehenek, olykor őzek legelnek rajta, és erre a fényes oldalra nézünk, valahányszor kijövünk a templomból.

Az itteni emberek verőfényes élete művészet szempontjából ütőképes szerte a nagyvilágban; tudják, mi a kaláka, na meg a keringés. A Verőfény serege pedig a fényt tükrözi vissza, a mennyből jövő csodát sugározza az említett domboldal tisztaságával, derűjével és melegével. Sereg, mert alakult, nevet kapott, újraszerveződött, noha megvolt már: a közösség gyermekei, a falu jövője, akik iskolában-egyházban, Völgyalján és Nagyhegyen együtt játszanak, keringenek, alkotnak és jól érzik magukat, télen-nyáron szórakoznak, és belenőnek a falu életébe. Ők a Verőfény, akik a 2021. évi adventet és karácsonyt különlegessé óhajtották tenni falunk és szűk hazánk, Erdővidék számára. Így történt, hogy előkészítettük, megtanultuk, begyakoroltuk a Verőfényes Betlehemet, hogy elvihessük a karácsonyi örömhírt szerte a környéken. Betlehemesünk témájában semmi új nem volt, mégis azt tapasztaltuk, hogy új érzést, új fényt, megújult evangéliumot hordozott és ajándékozott azoknak, akik átengedték magukat bűvöletének. Így az adventünk is teljes volt várakozásunkban, készülődésünkben, és segített megérkezni a karácsonyba.

Élménydús időszakot jelentett mindannyiunk számára egyrészt a mi munkánk és lelkes erőbedobásunk, másrészt a meglepődés, hála, köszönet, a csoda megtestesülése a számos tekinteten, akikhez betlehemes játékunk eljutott testközelből, lélekben vagy a mai világ által kínált digitális lehetőségeken keresztül. Mindezt meleg, kedves szavak ujjongva fejezték ki: soha nem történt még ilyen velünk! Ilyet nem láttunk már hosszú évek óta! Hogyhogy hozzánk is eljöttetek? Gratulálunk! Köszönjük!

Ilyen megélt és másnak is örömmel adott csodát vitt a Bodosi Verőfény csoport helyi otthonokba, templomba, iskolába, közösségi házba, más egyházközségekbe, iskolákba, hivatalokba, intézményekbe, még a henteshez, boltokba, bankba is, nem utolsósorban pedig a kórházba, ahol nemcsak örömhírrel, de lelki gyógyírral is szolgáltunk, hisszük. Ebben az időszakban angyalok, pásztorok, királyok, Józsefek és Máriák, de a mai világ örömmondói is voltunk, akik nehéz időben, sötétségben, sokszor kilátástalanságban Isten szolgáiként, edényeiként bátorítást, reményt, szeretetet hintettünk gyermeki szívvel-lélekkel a betlehemes történet, a vidám és szívből jövő éneklés, a megtestesített jókívánságok által. Reméljük, hogy ez az odaadás, mély szívbéli indulat, karácsonyi lelkület, igazi átélés és nem kevésbé az elszánt munka sikerre viszi csapatunkat azon a nemzetközi versenyen is, amelyre beneveztünk: a Székelykapuk-Zöldkapuk Nemzetközi Ökocivilizációs Játékok, amelyet az Európai Magyar Fia­talságért Alapítvány hirdetett meg és szervez.

Köszönjük minden szív és lélek befogadó szeretetét, ügyünk felkarolását, egyházközségünk támogatását!

Iszlai Kamill lelkipásztor