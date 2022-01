Az idén befejezik a szacsvai munkálatokat

Tűrhetetlen állapotba jutott Szacsva: a vízvezetési munkálatok illetve a közben adódott nehézségek miatt helyenként teljes szélességében több méter mély gödörré változott az utca, ahol pedig nem, ott a sárba ragadnak bele a járművek, többek között egy tűzoltókocsit is úgy kellett kivontatni – teszi szóvá egy, a szerkesztőségünkbe is eljuttatott olvasói levél. Réty község polgármestere, Dombora Lehel számított a panaszra, de a szacsvaiak elnézését, illetve türelmét kérve azt is elmondta: ekkora beruházás legalább száz éve nem történt a faluban, és az év végéig minden kellemetlenség a múlté lesz.

„2018-ban nyertünk pályázatot a szacsvai aszfaltozásra, amit 2022 végéig kell befejezni. A víz- és szennyvízhálózat kiépítésére azonban nem volt pályázatunk, de mivel meg akartuk előzni az új útburkolat összevagdalását, kispóroltuk a pénzt a község költségvetéséből, megterveztettük a vezetékeket, és már a kivitelezésnek is a vége felé járunk, 90 százalékban elkészült mind a két rendszer, és egy hónapon belül befejezik, utána pedig az utászok állnak munkába. Sár van. Tudjuk, hogy ez kellemetlen, de arra kérem a helybelieket, legyenek türelemmel, mert nem magunknak, hanem nekik csináljuk mindezt. Van egy kritikus, nagyjából 200 méteres szakasz, ahol valóban az egész utca széltől szélig fel van ásva, a magas talajvízszint miatt alakult így, nem láttuk előre, de meg fogjuk ezt is oldani. Az ott lakóknak most nehezebb bejutni a házaikba, a többiek számára azonban van kerülőút, egy mezei utat saját erőgépünkkel elegyengettünk, leköveztünk, lehengereltünk, és ezt később is karban fogjuk tartani, akkor is, amikor az aszfalt már meglesz. Nem áll fenn az a helyzet, hogy nem lehet közlelkedni – szögezte le az elöljáró.

Ami a beragadt tűzoltókocsit illeti, mikor riasztás van, kötelező a községvezetőket is hívni. Az alpolgármester mondta is, hogy a kerülő úton menjenek, de nem tették. Így süllyedt bele mind a két tűzoltósági jármű a sárba – a személyzetet azonban az alpolgármester felvitte saját autójával a helyszínre, ahol eloltották a kezdődő tüzet, a kocsikat pedig később húzatták ki az önkormányzat erőgépével. Ez a gép egyébként minden nap ott van, és segít járhatóvá tenni a falu egyetlen, másfél kilométeres utcáját – mondta még Dombora Lehel és megismételte: az elmúlt száz évben összesen nem fordítottak ennyi pénzt Szacsvára, mint most, és egy ilyen nagy ugrás nagy felfordulással is jár, az eredmény azonban megéri a kellemetlenséget.