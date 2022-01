Megemlékezés a Katrosában

Előző írásunk

Tűrhetetlen állapotba jutott Szacsva: a vízvezetési munkálatok illetve a közben adódott nehézségek miatt helyenként teljes szélességében több méter mély gödörré változott az utca, ahol pedig nem, ott a sárba ragadnak bele a járművek, többek között egy tűzoltókocsit is úgy kellett kivontatni – teszi szóvá egy, a szerkesztőségünkbe is eljuttatott olvasói levél. Réty község polgármestere, Dombora Lehel számított a panaszra, de a szacsvaiak elnézését, illetve türelmét kérve azt is elmondta: ekkora beruházás legalább száz éve nem történt a faluban, és az év végéig minden kellemetlenség a múlté lesz.