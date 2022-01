Az évértékelő kapcsán az intézményvezető hangsúlyozta, igazi csapatmunka zajlott és zajlik a megyei kórházban, s megjegyezte: a betegek gyógyulása nemcsak azokon múlik, akik közvetlenül a beutaltak mellett tevékenykednek, hanem a kisegítő és adminisztratív feladatokat ellátó személyzet érdeme is.

Közösen sikerült helytállniuk egy újabb nehéz évben, ezért András-Nagy Róbert köszönetet mondott minden kollégájának, illetve a kórházzal együttműködő és az őket támogató intézményeknek, a sajtó munkatársainak egyaránt.

A gyógyítás, betegellátás mellett a fejlesztésére is összpontosítottak tavaly, több, az infrastruktúra bővítését szolgáló pályázat van folyamatban, a tűzbiztonsági elvárások teljesítése érdekében is megtették a szükséges intézkedéseket, folytatták a régi kórház épületének korszerűsítését, elkészült az új stroke-központ és az MR- épületének kivitelezési terve, bővítették a moduláris sürgősséget, valamint számos orvosi eszközt is sikerült beszerezniük.

Ami az új évet illeti, András-Nagy Róbert jelezte, elsődleges cél a súlyos és kritikus állapotban lévő koronavírus-fertőzöttek mellett a más betegségekben szenvedők megfelelő ellátása, továbbá a kórházi digitalizáció elindítása és a megkezdett beruházások folytatása, befejezése.

Az intézmény tevékenységét összegző számadatokat dr. Roșu Mátyás orvos igazgató ismertette. A sürgősségi osztályon előző évben közel 29 ezer beteg jelentkezett (ebből 5500 gyermek), akik közül több mint tízezret be is utaltak. Az osztályon szolgálatot teljesítő csapat 39 sikeres újraélesztést hajtott végre, 42 személy elhalálozott. Közúti baleset következtében 250-en jelentkeztek, agressziót követően 310-en, akut alkoholmérgezéssel, ittas állapotban 472-en érkeztek a sürgősségre, 61-en pedig öngyilkossági kísérlet miatt kerültek az osztályra. Viszonylag sok, több mint 3300 CT-, 9600 röntgen-, illetve 800 ultrahangvizsgálatot végeztek. 2021-ben közel 12 ezer, jobbára háromszéki beteget utaltak be a megyei kórházba, 4800 beteget egynapos beutalás során láttak el, ugyanakkor több mint 3200 műtétet végeztek el. Az orvos igazgató utóbbi kapcsán felidézte, október elejétől országszerte felfüggesztették a krónikus műtéteket, így csak sürgősségi beavatkozások végrehajtására adódott lehetőség. Tavaly 1089 újszülött jött világra a megyei kórházban, a járóbeteg-rendelőben több mint 86 ezer beteget láttak el, 1900 esetben telemedicina révén.