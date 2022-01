Faipari munkásokat toboroztak

Az említett, fafeldolgozásban érdekelt cég faházakat készít, melyeket külföldi piacon értékesít – tudtuk meg Kelemen Tibor munkaügyi igazgatótól. Lapunknak elmondta, a vállalkozásnak előnyös szerződései vannak, ezek teljesítéséhez bővítik csapatukat, szakembereket és szakképzetlen munkásokat is keresnek. Így azon orbaiszéki állástalanok kaptak meghívást a találkozóra – főként férfiak –, akiket egy, a térségben korábban működő bútorgyártó bocsátott el. A rendezvényen több mint húsz érdeklődő jelent meg, akiknek a minimálbér mellett étkezési jegyeket ajánlottak, illetve azt is, hogy díjmentesen biztosítják szállításukat a sepsiszentgyörgyi munkavégzési pontra. Kelemen Tibor szerint a munkásoknak időszakosan külföldön is kell dolgozniuk, összeszerelést végezniük, az érintett időszakra pedig jelentősen magasabb bért kapnak. Bár összesen 15 állást kínált, a cég akár 25 dolgozó foglalkoztatását is biztosítani tudná – tette hozzá az intézményvezető, aki szerint a következő napokban válik véglegessé, kivel sikerül megállapodniuk.

Kovásznán és térségében december végén hivatalosan 389 állástalanról tudott a szakhivatal, az érintettek közül 106-an jogosultak munkanélküli segélyre.