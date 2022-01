Kisebb szabálymódosítás, könnyítés mellett idén is folytatja a helyi roncsautóprogramot Sepsiszentgyörgy önkormányzata, a célra egyelőre 500 ezer lejt különítenek el a költségvetésben – jelentette be Antal Árpád. A polgármester szerint a tavaly nagy sikere volt a kezdeményezésnek, mellyel a tíz évnél idősebb járművek egy részének kivonását célozták meg a városból – több mint ötszáz kérést hagyott jóvá a városháza.

Újságírói kérdésre válaszolva Antal Árpád elmondta, figyelembe véve, hogy tavaly két alkalommal is pótolni kellett a költségvetésből a programra szánt összeget, mely végül elérte a másfél millió lejt, mindenképp a folytatás mellett döntöttek, és a szabályokon is módosítottak, hogy többen élhessenek a lehetőséggel, a tíz évnél idősebb autójuktól megszabaduljanak. Az új rendelkezés értelmében azok is igénybe vehetik a programot, akiknek legkevesebb öt éve (azaz 2017 előtt) Sepsiszentgyörgyre bejegyzett, tíz évnél idősebb járműve van. A program többi szabálya nem változott, az önkormányzat továbbra is háromezer lejt fizet azoknak, akik hajlandóak megválni régi járgányuktól.

A polgármester azt is elmondta, hogy egyelőre félmillió lejt irányoztak elő a költségvetésben erre a célra, mivel nem tudják még felmérni, mekkora lesz az igény, de amint az tavaly is történt, amennyiben az érdeklődés megkívánja, annyiszor bővítik a keretet, ahányszor szükséges. Antal Árpád hozzátette: meggyőződése, hogy a roncsautóprogram is hozzájárult ahhoz, hogy csökkenő tendenciát kezdett mutatni a megyeszékhelyen forgalomba beírt gépkocsik száma. Reményei szerint ezzel és más intézkedésekkel sikerül tovább mérsékelni mind az autók számát, mind azok növekedését Sepsiszentgyörgyön, és ezáltal a város zöld jellegét is megőrizni, erősíteni. Újabb és újabb járművek újabb és újabb parkolóhelyek iránti igényt szülnek, ez pedig a zöldövezetek feláldozásával is jár.

A városi képviselő-testület soros ülésén ellenvetés nélkül fogadták el a részben megváltozott programszabályzatot – egyes változtatások a tavalyi tapasztalatok nyomán kerültek be – valamint a fent említett keretösszeget. Amint azt Tóth-Birtan Csaba alpolgármester elmondta, a jármű sepsiszentgyörgyi illetőségét érintő módosítás mellett több hiányosságot is pótoltak, így például elhunyt járműtulajdonosok örökösei is részt vehetnek a programban, jogi személyek esetében pedig a jogutód, illetve az igénylés online benyújtását is szabályozzák. A feltételek túlnyomó többsége nem változik.