Kocsis Béla polgármester és az adományokkal kapcsolatos ügyintézéssel megbízott helyi tanácsos, Kádár Kata elmondása szerint a magyar felajánlásban többek között új paplanok, takarók, ruhaneműek, lábbelik, síkabát, sínadrág, folyékony szappan, fertőtlenítőszerek voltak, külön csomag az áprilisban kétéves kisgyereknek – mind-mind nagyon hasznos a fedél nélkül maradt tűzkárosultaknak. Az átadásra péntek reggel a Horn Dávid Általános Iskola sporttermében került sor, számos kommandói jelenlétében – a károsultak ott helyben maguk között osztották szét a kapott ajándékot. Az iskola tanulói rövid műsorral mondtak köszönetet az adományért, majd a jelenlévők együtt énekelték az ismert dal sorait: egy vérből valók vagyunk...

„Megható volt, kihullott a könnyem. Akkor vállamra tette a kezét az államtitkár, s azt mondta: ha folytatod, én is sírni kezdek” – vallotta be a polgármester.

Ugyancsak ez alkalommal Kelemen Hunor RMDSZ elnök 31 ezer lejt ajánlott fel a tűzvész martalékául esett lakások újjáépítésére. Az összeget a szövetség parlamenti frakciójának tagjai adták össze, ők a hétvégén két napig Kommandón tartózkodtak a frakció kihelyezett ülése alkalmával.

Az elmúlt időszakban – a tűzeset napjától, múlt vasárnaptól fogva – folyamatosan érkeznek a segélyszállítmányok Kommandóra. Opra Béni János alpolgármester megmutatta a raktárként használt kultúrotthon termét. Zsúfolásig van tömve ruhás zsákokkal, bútor, elektronikai cikk is akad. Ami itt van, azzal egész Kommandót fel lehetne öltöztetni – értékelte az alpolgármester.

Kocsis Béla eközben a „rohanó emberek” csoportjába lépett át. Kormánymegbízotti hivatallal, megyei tanáccsal, segélyszervezetekkel kell tartania a kapcsolatot, közben igazgatni kell a segélyek fogadását, kiosztását a károsultak felé. „Az elmúlt néhány nap a munka szempontjából annyi volt, mint tavalyi négy-öt hónap. De ebben a helyzetben csak így lehet jót tenni” – így élte meg az elmúlt hetet, mondta Kocsis. Mindent félretéve a polgármester örömének adott hangot: „ilyen példás összefogásra nem emlékszem Kommandó friss történetében. Itt látszik, hogy a magyar, a székely számára az összefogás jelenti a fennmaradás zálogát”.

De nem csak magyarok, székelyek adakoztak, Bukarestből, a szomszédos Vrancea, Buzău megyéből is jelentős segítség érkezett. Mindenre szükség van, de a legfontosabb, hogy újjá lehessen építeni a kárba ment tíz lakást. Ehhez pedig pénzre van szükség. Kommandón járt Cseke Attila, a fejlesztési minisztérium vezetője is, kijelentése szerint van lehetőség a kormány támogatására. A leégett sorház önkormányzati területen van, ez teszi lehetővé a segélyezést – értékelte a miniszter. A szükséges dokumentáció hamarosan elkészül, mintegy 2,8 millió lejre van szükség ahhoz, hogy a sorház pirosba felépülhessen, téglából, nem fából. A belső munkálatokat a pénzbeli adományok fedezhetik, egyformán minden kárvallott család számára – mondta a községvezető.

A gyűjtés folytatódik, a pénzbeli adományokat a következő számlaszámon fogadják – IBAN: RO60 BRDE 150S V403 4753 1500, Serviciul de Ajutor Maltez in Romania, BRD, Filiala Sf. Gheorghe. A megjegyzésbe kérik odaírni: „Adomány – Kommandó”. Kocsis Béla elmondta: továbbra is fontosnak tartja, hogy a pénzbeli segély egy helyre érkezzen, a biztos hely a Máltai Szeretetszolgálat által nyitott bankszámla. Ezt már korábban is közzétették, de mint a polgármester fogalmazott, a községháza által megadott számlaszámba hiba csúszott (ez nyomtatásban lapunk pénteki számában jelent meg, ahol a nagy S betű helyett az 5-ös számjegyet tüntették fel, a hibát az online változatban kijavítottuk, szerk. megj.), a pontos utalási cím az előbb említett.