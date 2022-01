A címer, az állatvédők és az ügyészség

És ha kiderül, hogy mégsem lesz ügy, akkor majd ejtik szépen az egészet. Remélhetőleg így is lesz, már amennyiben hajlandóak adni a szakemberek – jelen esetben a heraldikában jártasok – véleményére, és elfogadják azt az érvet, hogy a történelmi jelképeket békén kell hagyni. Pontosabban azokra kell bízni, akik értenek is hozzá, és illendő elfogadni, hogy a címerek, zászlók, pecsétek rendszerint pontosan azonosítható szimbólumokat hordoznak. És ez így van rendjén, nincs szükség mellébeszélésre, erőltetett magyarázatokra. Reménykedjünk tehát, hogy az ügyészi logika ez alkalommal nem tér majd el meredeken a józan ész diktálta iránytól – sajnos bőven láttunk már ennek ellenkezőjére is példát –, és az egész ügy szánalmas kuriózum marad.

Természetesen, minden derűlátás mellett a másik lehetőséggel is számolni kell, vagyis megtörténhet, hogy az ügyészség végül gyanúsítottakra is rámutat, netán vádat is emel, és a bíróságon kell majd eldönteni, felelőssé tehetők-e vagy sem azok, akik a címer megszületéséért, elfogadásáért cselekedtek. Talán magyarázni sem kell, hogy egy ilyen végkifejlet micsoda veszélyes precedenst teremhet, milyen kitűnő eszköz lehet olyanok kezében is, akik tűzzel-vassal irtanák a magyar szimbólumokat Erdélyben, Székelyföldön. Eddig is gyakori volt, hogy települések sokszor nehezen elfogadtatott zászlói, címerei ellen indítottak alantas támadásokat, mondvacsinált, torz érvek mentén. Képzeljük csak el, micsoda eszközt kaphatnak kézhez, ha olyan „egyszerű” indokkal is bíróság elé vihetik majd ügyüket, mint az állatkínzásra való felbujtás vagy ehhez hasonló képtelenség. Arról nem beszélve, hogy ilyen alapon mennyi címert, zászlót, illetve azok készítőit, elfogadóit tudják majd vád alá helyezni.

Mindenképp érdemes feltenni a kérdést, hogy a panaszt benyújtó állatvédő szervezet képviselői gondoltak-e bele, hogy milyen következményeik lehetnek a fellépésüknek, hogy valahol Pandora szelencéjét nyitogatják, még akkor is, ha jó szándék vezérli őket. Utóbbit pár apróság azért némileg kétségessé teszi: miért pont Székelyudvarhely címere tűnt fel nekik, miért olyan szimbólumba kapaszkodtak, amely más erdélyi címerekben is fellelhető, és végül, miért csak most lett érdekes egy több százéves jelkép? Persze lehet – de nem valószínű –, hogy mindez kizárólag a véletlen műve.