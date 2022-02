Aláírásokkal az autópálya tervezett nyomvonala ellen

A kezdeményezésről Fodor Imre polgármester számolt be tegnap közösségi oldalán, jelezve, hogy az elsők között írta alá a petíciót, és felsorolta a főbb aggályokat a tervezett nyomvonal kapcsán, melynek megváltoztatását követelik. A pálya háromszéki szakaszára Kovászna Megye Tanácsa január végén állította ki az urbanisztikai bizonylatot.

Az elöljáró a lakossági panaszokra hivatkozva bejegyzésében pár pontosítással szolgál a nyomvonalat illetően. Egyrészt leszögezi, hogy amikor értesült róla, hogy az autópálya nyomvonala Illyefalva és Aldoboly mellett haladna el, az első pillanattól kezdve ellenezte az elképzelést több okból kifolyólag. Elsőként említi, hogy sok, a község lakóinak tulajdonában lévő termőföld, mezőgazdasági terület elvész a kényszerkisajátítások miatt, ami az ott élők életszínvonalának romlásához vezet. Emellett az eddig jóváhagyott területrendezési tervekben szereplő, és az új útvonal mentén fekvő lakóövezetek komfortérzetét is negatívan befolyásolná az autópálya. A polgármester továbbá jelezte, hogy abbéli meggyő­ződésének is hangot adott, hogy csakis párbeszéddel és a bukaresti hatóságok előtt bemutatott érvekkel lehet olyan megoldást találni, amely a községbeliek számára is megfelelő. Hozzáfűzi még, hogy minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a minisztériumi elöljárók is meghallhassák panaszaikat. Fodor Imre jelzi, hogy közösségi kezdeményezésre készült a petíció, és arra kér mindenkit, hogy lehetőleg támogassa aláírásával a beadványt. A dokumentumot a községbeli üzletekben, a polgármesteri hivatalban lehet aláírni, de önkéntesek is járják a községhez tartozó három települést.



Fenekestől borítja fel a helyiek életét

A polgármester által említett aggályok, kifogások a petíció szöve­gében is fellelhetőek. A megfogalmazói szerint megdöbbenéssel értesültek arról, hogy az autópálya nyomvonala természetellenes és a helyiek számára kedvezőtlen módon halad át a község falvain, kevesebb mint kétszáz méterre a lakott területtől, zajszennyezést okozva, illetve tartósan és visszafordíthatatlanul befolyásolva Illyefalva és Aldoboly település levegőminőségét. Emellett rámutatnak, hogy a Barót-hegység és Illyefalva közötti szakasz a legutóbbi változat szerint olyan területeket érint, ahol mezőgazdasági tevékenység zajlik, a termőföld minősége sokkal jobb, mint a keleti részeken, illetve több legelő is található ott, melyeket a majdani út kettévág, így a környéken zajló állattenyésztést is befolyásolja. Az autópálya komoly fizikai akadályt jelent majd ezen hagyományos tevékenységek számára, aminek káros kihatása lesz a helyi gazdaságra és a lakosság egy részének mindennapi életére – részletezik. Azt is megemlítik, hogy a nyomvonalat illető legutóbbi változtatások nem jelentek meg semmilyen nyilvános dokumentumban, sem a szállításügyi minisztérium honlapján vagy a sajtóban, így sem az önkormányzatnak, sem a lakosoknak nem volt lehetőségük vitát folytatni, véleményt megfogalmazni az elképzelésről, amit aztán eljuttathattak volna az erről döntőkhöz. Leszögezik még, hogy nem ellenzik az autópályát, de megvalósításának nem a polgárok egészségének és életminőségének feláldozása által kellene megtörténnie. Értékelik a nyomvonalak kidolgozóinak szakmai tudását, és hogy a korábbi változatokban azt is figyelembe vették, a beruházás a helyiek életét és egészségét ne érintse hátrányosan, de nem értik, hogy miért jelent meg az új változat, mely egyértelműen kedvezőtlenebb, mint az előző Prázsmár–Vámoshíd irányából érkező, a község településeit keletről kikerülő.



Összefogás a községért

Fodor Imre polgármester lapunknak elmondta: a történet a tavalyi év júniusáig nyúlik vissza, amikor is nyilvánosságra került, hogy a korábbi négy nyomvonal mellé egy ötödik is megjelent, és ez teljesen elfogadhatatlan a község számára a fentebb leírt okoknál fogva. Őt, mint polgármestert, noha értesítették az elképzelésről, de az országos közúti infrastruktúrakezelő társaság által küldött értesítőben az is szerepelt, hogy titoktartási kötelezettsége is van, ezért nem hozhatta nyilvánosságra az újabb terveket. Idén januárban aztán ezek mint véglegesek jelentek meg, és a megyei önkormányzat ki is bocsátotta az urbanisztikai bizonylatot a sztráda háromszéki nyomvonalára. Polgármesterként ő felháborítónak tartotta első perctől, hogy az új nyomvonal kapcsán nem lehetett egyeztetni sem a minisztériummal, sem a társasággal, majd kész tények elé állították. Januárban a községben többen nemtetszésüknek adtak hangot, és mint polgármester úgy érezte, melléjük kell állnia.

Fodor Imre úgy véli, elviekben még változást lehet elérni, mivel előtanulmányi szakaszban van a beruházás, s az illetékes hatóságok tudják meg, hogy az ott élő emberek szempontjából a dolgok így nincsenek rendben. Elsősorban Bukarestnek szándékoznak jelezni, hogy a felvetett gondokról tárgyalni kell, és remélik, hogy foganata is lesz a kezdeményezésüknek.

Amint azt lapunk Benkő Árpádtól, az Erdélyi Magyar Szövetség községi képviselő-testületi tagjától megtudta, ő és Albert Jenő tanácstag társa, amint egyértelművé vált, hogy ez lesz a végső nyomvonal, megkeresték a polgármestert, hogy közös fellépésre lesz szükség, ha változtatást akarnak. Ennek nyomán megalakult egy helyi kezdeményezőbizottság – az EMSZ képviselői az urbanisztikai bizonylat kibocsátását követően sajtótájékoztatón is jelezték a problémát, illetve több kifogásukat –, amelyhez Fodor Imre is csatlakozott, valamint Édler András, a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke, községi lakos. Ez a bizottság fogalmazta meg a petíciót. Benkő Árpád az említett sajtótájékoztatón jelezte, több mint hatszáz aláírást szándékoznak összegyűjteni. Jelenleg több mint harminc önkéntes járja a három települést, és várhatóan a hétvégéig sikerül összegyűjteni a szignókat. Emellett egy nagy falugyűlést is szándékoznak szervezni, amelyre a megyei önkormányzat vezetőjét, Tamás Sándort, Ráduly István prefektust, valamint a minisztérium egyik képviselőjét is meghívják. Benkő Arpád a polgármesterhez hasonlóan megismételte, hogy nem az autópálya építése ellen szándékoznak fellépni, hanem a jelenlegi változatot nem tudják elfogadni.

Tamás Sándor a beadvány kapcsán megkeresésünkre elmondta, hogy a megyei önkormányzat még csak nem is megrendelője az autópályának, ezért a petíciót továbbítja az illetékes országos társaságnak. Azt is jelezte, hogy a beruházó kérésére a tervezés szakaszában a megyei tanács összehívta az érintett háromszéki városok és községek polgármestereit egyeztetésre. Az urbanisztikai bizonylatot azt követően állították ki, miután a tervező és beruházó az érintettek véleményét is figyelembe véve kialakította a végső nyomvonalat.