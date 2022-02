A palackból kiszabadított szellem

Szűkszavún, többnyire az MTI magyar hírügynökségre hivatkozva számolt be a román sajtó az úzvölgyi katonatemető kapcsán hozott legfrissebb bírósági ítéletről: tudomásul veszik, hogy a Bákó Megyei Törvényszék érvénytelenítette az úzvölgyi katonatemető román parcellájának dormánfalvi önkormányzat által kiállított építési engedélyét, és elrendelte a törvénytelenül felállított betonkeresztek lebontását.

Ezúttal elmaradnak az éles magyarellenes kirohanások, az „ősi román föld” védelmezése, egyetlen apró kommentár jelenik meg mindenhol, a 2019-es történések alapozták meg az AUR egyik vezetője, George Simion felemelkedését.

Mikor 2019 tavaszán kirobbant az úzvölgyi botrány, mely júniusban nyílt összecsapásba torkollott, alig akadt olyan román médium, amely az igazságot kereste volna, a legtöbbnél kitűnően működött a jól bejáratott magyarellenes recept, a magukat tárgyilagosabbnak vallók mindkét fél hibáztatásával igyekeztek hitelesnek tűnni. Pedig a helyzet ugyancsak átlátható volt, nem igényelt volna hosszas, alapos oknyomozást a valóság bemutatása. A magyar hősi halottak sírjaira rátelepített román emlékkereszteknek minden jóérzésű emberben felháborodást kellett volna kiváltaniuk, de nem így történt. A nagyon kevés józan hangot elfödte a román érdekek védelmezőinek kórusa, a temetőgyalázókból hősöket, a védelmezőkből vérmes ellenségeket gyártott a propaganda. Magukat a demokrácia őrzőinek vallók észre sem vették, milyen érdekek szolgálatába szegődtek. Akkor még úgy tűnt, a magyar ellenségkép minél színesebbre festésével szolgálják legjobban hazájukat és másfél évvel később riadtan és értetlenkedve nézték, honnan, hogyan nőtt ekkorára az AUR.

Most a magyarság apró győzelemnek láthatja az úzvölgyi temető ügyében hozott múlt heti döntést, a valós igazságszolgáltatásig azonban még hosszú az út. A felbujtók nem hagyják magukat, az akció kezdeményezője, Mihai Tîrnoveanu, a Nemzet Útja (Calea Neamului) egyesület elnöke máris kijelentette, nem hajlandóak tudomásul venni az ítéletet, a román kereszteket csak akkor távolítják el a temetőből, ha „a buldózerek bennünket is eggyé tesznek a földdel”. Ő még jól emlékszik, 2019-ben nemcsak a sajtó, de a rendvédelmi erők is mellettük álltak, bírságot, büntetéseket sem a támadókra, hanem csakis a védelmezőkre róttak ki. Nyíltan vagy hallgatólagosan a „nagy” román ügy szolgálatát tekintette feladatának minden „igaz” román.

Az úzvölgyi temetőgyalázás fölött szemet hunyók (vagy azt háttérből irányítók) sötét szellemet engedtek ki a palackból, mely azóta is hízik, növekszik. Akkor még őket szolgálta, mára ellenük fordult. Most már az igazság szolgáltatásával is nehéz lesz visszaszuszakolni.