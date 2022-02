Tetten ért tolvaj

Előző írásunk

A költségvetés-tervezet bemutatásakor Barót polgármestere, Benedek-Huszár János számos olyan tervről számolt be, amelyet a Helyi Fejlesztések Országos Programja (PNDL), a Környezetvédelmi Alap vagy az Országos Befektetési Társaság (CNI) segítségével valósítana meg. Korszerűsítenék a tanintézményeket, a városi kórházat és a művelődési házat, bővítenék a sportbázist, befejeznék a tizenöt éve napirenden szereplő városi víz- és szennyvízhálózat kiépítését és falvakon is bár egy-egy jelentősebb beruházást megvalósítanának. A városnapokat a Keleti-tó partján nosztalgia-bányásznapok keretében ülik meg, a civil szervezetek számára a tavalyi 30 ezer helyett idén 130 ezer lej megpályázását teszik lehetővé. Az elöljáró előterjesztését hozzászólás és vita nélkül, egységesen szavazták meg az RMDSZ- és az EMSZ-frakció tagjai, valamint a független tanácstagok is.