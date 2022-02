Lakossági bejelentés érkezett már arról is, hogy egyesek a lebomló hulladékot is az oszlopokon található kis kukákba dobják be, és nem az arra kijelölt helyre. Máthé László, a köztisztasági társaság vezetője úgy véli, nem tehetnek mást, mint hogy bekamerázzák a kérdéses helyszíneket, így a felvételek alapján azonosíthatják és meg is bírságolhatják az elkövetőket. „Nem tartom korrektnek, hogy van, aki idős kora ellenére is elmegy a gyűjtőponthoz, más meg az utcai szemetesbe dobja a hulladékos zacskóját. A legtöbb esetben erre nincs más magyarázat, csak a lustaság, illetve a többi lakóval szembeni tiszteletlenség, mert mi egyéb tud lenni egy ilyen helyzetnek az oka?” – vetette fel az igazgató.

Máthé László rámutatott, bár a költségeik nőttek, idén nem emelt árat a Tega Rt. Szolgáltatásaik árát azonban csak akkor tudják a jelenlegi szinten tartani, ha a lakosság figyel arra, hogy minden hulladék az arra kijelölt helyre, konténerbe kerüljön. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az utóbbi időben a városokban gyűjtött biológiailag lebomló hulladékba sok műanyag, illetve másféle háztartási hulladék is kerül, s ugyanezt tapasztalják a sárga, olajnak fenntartott kukák esetében is. Mint mondta, utóbbi gyűjtőkbe különösen sok vegyes hulladékot dobnak be az emberek. Hangsúlyozta, „a szelektív gyűjtés nem úri hóbort, hanem anyagi kérdés, s egy tisztább környezetért és élhetőbb jövőért tesszük mindezt”. (dvk)