Csökkenés minden téren

A kórházi betegek száma 6081-re csökkent (kedden még 507-tel többen voltak), közülük 858-an szorulnak intenzív terápiára (34-gyel kevesebben, mint kedden). Kevesebb a beutalt gyermek is, jelenleg 341-en vannak (kedden 38-cal többen voltak), közülük 6 fekszik intenzív osztályon. A fertőzés következtében elhunytak száma is alacsonyabb az előző napinál, de így is magas: 90. Közülük 89-nek más betegsége is volt, 72 pedig nem volt beoltva. Egy haláleset korábban történt.

Háromszéken 41 új fertőzést igazoltak 24 óra alatt, 28-cal többet, mint kedden, de a megye fertőzöttségi mutatója így is csökkent, 3,62-ről 3,49 ezrelékre.