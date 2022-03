Párizs: Oroszország csak színleli a tárgyalást

„Oroszország úgy döntött, hogy továbbra is a fegyvereket beszélteti, és nem hajlandó jelenleg a tűzszünetre” – vélekedett Jean-Yves Le Drian. A tárcavezető Moszkva „maximalista követelésére” hívta fel a figyelmet. Szerinte Oroszország „az ukrán kapitulációt” szeretné, és a városok ostrom alá vételével a háború súlyosbodását tűzte ki célul. „Ez hosszú távú durva drámai folyamat” – hangsúlyozta a francia külügyminiszter, aki szerint Ukrajna „felelősségteljesen és nyitottan” áll a tárgyalásokhoz.

Elmondta az is, hogy „a nyugatiak eltökéltek a szankciók további szigorításában egészen addig, amíg Vlagyimir Putyin orosz elnök számára úgy tűnik, a konfliktus folytatásáért fizetett ár olyan magas, hogy jobban megéri neki egy tűzszünet és valódi tárgyalások megkezdése”. „Amennyiben Oroszország vegyi vagy biológiai eszközöket vet be Ukrajnában, az elfogadhatatlan eszkalációhoz vezetne, és válaszul tabu nélküli, radikális és kemény gazdasági szankciókat vonna maga után” – jelentette ki a külügyminiszter.



Biden Putyinról

Szerdán Joe Biden első alkalommal nevezte háborús bűnösnek az orosz elnököt. Úgy vélem, háborús bűnös – mondta Vlagyimir Putyinról az amerikai elnök egy a Fehér Házban tartott esemény után újságíróknak. Az amerikai vezetés eddig kerülte, hogy háborús bűnösnek minősítse Putyint, hiába kérdeztek rá az elnöknél konkrétan.

Vlagyimir Putyin orosz elnök bölcs és művelt nemzetközi szereplő, ezért nem reagál Joe Biden amerikai elnök róla tett megengedhetetlen kijelentéseire – jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő tegnap újságíróknak, amikor arról kérdezték, miért nem reagált Putyin arra, hogy Biden „háborús bűnösnek” nevezte őt. „Biden úr ilyen kijelentései teljesen megengedhetetlenek, elfogadhatatlanok, megbocsáthatatlanok” – hangsúlyozta Peszkov.



Szétlőttek egy iskolát

Az eddigi adatok szerint 21-en vesztették életüket és 25-en sérültek meg a Harkiv megyében lévő Merefa város elleni orosz tüzérségi támadásban – közölte tegnap a kelet-ukrajnai megye ügyészsége. A korábban megjelent hírek szerint csütörtökre virradóan az orosz erők tüzérségi támadást indítottak a település ellen, szétlőttek egy iskolát és egy kultúrházat. A Harkiv megyei ügyészség közölte, hogy a 25 sérültből tíz állapota súlyos. Még tart a romok eltakarítása. Az ukrán ügyészek büntetőeljárást indítottak a háborús normák és szabályok megsértése miatt, valamint szándékos emberölés gyanújával.



A NATO nem lép be a háborúba

A NATO nem lép be Oroszország Ukrajna elleni háborújába – jelentette ki Olaf Scholz német kancellár tegnap Berlinben. A kancellár Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral folytatott megbeszélése előtt tett sajtónyilatkozatában kiemelte, hogy országa kiáll „a bátor ukránok mellett” és pénzügyi, illetve humanitárius támogatás mellett katonai felszerelésekkel is segíti, hogy „megvédhessék hazájukat az orosz agresszióval szemben”. Hozzátette, hogy „megrendít bennünket a sok orosz fiatal sorsa is, akiket vezetőik értelmetlen háborúba küldenek, saját szomszédjaik ellen”. „Fontos, hogy ezeknek a fiatal embereknek a sorsa Oroszországban is ismertté váljék, mindenkinek tudnia kell Oroszországban, hogy egyedül Putyin elnök viseli a felelősséget, ha meghalnak vagy megsebesülnek” – mondta Olaf Scholz, kiemelve: mindent meg kell tenni azért, hogy a lehető leghamarabb elhallgassanak a fegyverek. Ugyanakkor – fűzte hozzá a német kancellár – „azt is világosan és egyértelműen ki kell mondani, hogy a NATO nem lép be katonailag ebbe a háborúba”. „Ez Putyin elnök háborúja” – jelentette ki Jens Stoltenberg, hozzátéve, hogy az orosz elnöknek meg kell állítania a háborút, vissza kell vonnia csapatait és vissza kell térnie a diplomáciához.