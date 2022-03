A kicsi sípálya még üzemel

(Igaz, a szezonkezdet is késett, január 21-én is csak az alsó felét tudták megnyitni, azt is mesterséges hóval, februárban lett egész hosszában élvezhető.) Így most – illetve 93 napja, 2021. december 26-ától – csak a kicsi sípálya működik, de az elég jó állapotban van, és a jelek szerint kitart még a héten, mert nem éri közvetlenül a napsütés. Sorba állni az utóbbi hetekben egyáltalán nem kellett, az idő pompás, a hóminőség is elfogadható március végén ebben a magasságban, ami pedig hiányzik belőle, azt a kis üdülőtelep jelenlegi nyugodt, derűs hangulata bőven pótolja. (demeter)